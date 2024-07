Morre Paulo Fernando Fleury, um dos ícones da logística empresarial no país

Morreu hoje no Rio, aos 78 anos, Paulo Fernando Fleury, considerado um dos ícones da logística empresarial no Brasil. Foi fundador do Ilos, empresa especializada em logística e supply chain, e do Centro de Estudos em Logística da Coppead/UFRJ, celeiro de ideias e de talentos que hoje ocupam as mais destacadas posições de liderança na área.

"O professor Fleury foi conselheiro, executivo, consultor e orientador de várias gerações de profissionais na área de operações em nosso país, sendo sempre uma referência acadêmica e prática em Logística e Supply Chain", disse a equipe do Ilos em nota.

"Tivemos o privilégio de conviver e aprender diariamente com ele por mais de duas décadas, pelo que seremos eternamente gratos! Neste momento de tristeza, nossos pensamentos e orações estão com sua família, desejando que encontrem consolo no imenso legado que o Professor Fleury deixou".

A jornalista Míriam Leitão, amiga de longa data, lamentou a morte de Fleury, lembrando que foi a pessoa que introduziu no Brasil o conceito de logística como parte do aumento da eficiência e produtividade das empresas.

"Ele trouxe o conceito para o Brasil e realizou grandes congressos para familiarizar as empresas. Foi um amigo extraordinário, solidário em todos os momentos nas últimas décadas."