6 franquias baratas a partir de R$ 300 para empreender com energia solar

O mercado brasileiro de energia solar está crescendo de forma acelerada. O Brasil ultrapassou a marca histórica de 40 gigawatts (GW) de capacidade instalada de energia solar fotovoltaica, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar). O volume soma grandes usinas solares e sistemas de geração própria de energia em telhados, fachadas e pequenos terrenos.

Segundo a entidade, a participação da fonte solar equivale atualmente a 17,4% da matriz elétrica brasileira. Apenas em 2024, o setor solar já adicionou 3 GW ao País. Desde 2012, a fonte solar trouxe ao Brasil mais de R$ 189,4 bilhões em novos investimentos, mais de R$ 53 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e gerou cerca de 1,2 milhão de empregos verdes acumulados.

Empreender no setor pode ser uma boa opção. Para quem quer aproveitar o boom deste mercado, que ainda tem muito espaço para ganhar, conheça algumas opções de franquias de trabalham com energia solar. Com foco na captação de clientes, é possível empreender neste setor com investimento inicial a partir de R$ 300. Confira:

MoviBio

Criada em 2022, a MoviBio é uma rede de franquias especializada em instalações e manutenção de painéis solares para residências, escritórios e qualquer tipo de estrutura. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes. O restante, da instalação até a manutenção, é responsabilidade da franqueadora. O negócio pode ser operado de casa, com apenas um computador e um celular.

Investimento Inicial: R$ 300

Faturamento médio mensal de uma unidade: R$ 150.000

Tempo de retorno: 2 meses

Ecos Energia Solar Fotovoltaica

A Ecos Energia Solar Fotovoltaica é uma franquia de energia solar que oferece os serviços de instalação de projetos solares em residência, empresa ou fazenda, manutenções de usinas solares e monitoramento de desempenho. Em todo Brasil, conta com mais de 220 franquias.

Investimento inicial: R$ 29.800

Faturamento médio mensal: R$ 200.000

Prazo de retorno: 1 a 6 meses

Energy+

Fundada em 2019, em Toledo no Paraná (PR), a Energy+ é uma rede de tecnologia em energias renováveis que oferece soluções voltadas para a geração de energia distribuída. Figurando entre as 50 maiores empresas do segmento no Brasil, a Energy+ atua desde o desenvolvimento e a construção, até o financiamento e operações da cadeia de energia solar.

Investimento Inicial: R$ 120.000

Faturamento médio mensal: R$ 350.000

Prazo estimado de retorno: 12 meses

Kinsol

Com mais de 300 franqueados espalhados por todo o país, a Kinsol tem a missão de levar ao cliente a satisfação de gerar a sua própria energia de forma limpa, com liberdade de escolha, para fazer parte de um mundo mais sustentável. Integradora oficial 5 estrelas e parceira da WEG que atualmente conta com mais de 20 fábricas e está presente em mais de 130 países. Ganhou o prêmio EXAME de Negócios em Expansão.

Investimento inicial: R$ 35.000

Faturamento médio mensal: R$ 120.000

Prazo Estimado de retorno: de 2 a 4 meses

Otto Energia Sustentável

Idealizada por Ramon do Valle Pissaia, a rede nasceu em 2020 com o propósito de ser referência nacional em energia solar fotovoltaica. A missão da marca é garantir a redução de custos para empresas e pessoas com energia limpa, barata e simples, contribuindo para uma economia de baixo carbono.

Investimento inicial: a partir de R$ 29.500

Faturamento médio: R$ 13.000

Prazo de retorno: 5 meses

Blue Sol Energia Solar

Os franqueados da rede de energia solar fotovoltaica podem trabalhar no modelo home based com foco no relacionamento com os clientes, venda de sistemas de energia solar e avaliação técnica do local de instalação. A franqueadora desenvolve os projetos, instala os sistemas, homologa e conecta à rede elétrica. A rede foi fundada em 2017 e 300 franquias.