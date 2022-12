5 ações sustentáveis ​​para colocar em prática no dia a dia

Reciclar o lixo, economizar água, consumir menos, zerar as emissões de carbono, queimar menos petróleo: ações que remetem a práticas responsáveis de sustentabilidade, certo? Mas não basta apenas conhecê-las, é preciso colocá-las em prática.

Apesar de serem costumes que exigem mudanças, colocar essas atividades em prática é mais fácil do que parece. Para o consumidor, dicas práticas que podem ser adotadas em casa e na vida, de forma simples e sem custo, fazem toda a diferença para ser mais sustentável e impactar o mínimo possível no planeta.

Como reciclar o lixo em casa

Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o lixo deve ser separado em duas partes: os recicláveis e os não recicláveis.

Entende-se por reciclável todas as formas de papéis, plásticos, metais e vidros. Cartelas de medicamentos e o isopor também são recicláveis, e devem ser descartados secos, assim como as garrafas e as embalagens plásticas. O papelão pode ser dobrado ou recortado em pequenos blocos. Já os vidros, é aconselhável que estejam embalados em papel ou papelão, para evitar cortes a quem o estiver manuseando.

Já o lixo eletrônico, como é o caso dos aparelhos celulares, das pilhas, baterias e das lâmpadas, devem ser encaminhados ao local correto de descarte. Grandes supermercados e até mesmo algumas marcas de eletrônicos e operadoras de celular fazem o recolhimento.

Você também pode procurar pontos de coleta próximos da sua casa através de plataformas como a eCycle ou a Green Eletron.

Economizar e reduzir o consumo de água

Além das dicas costumeiras, como fechar a torneira ao escovar os dentes, evitar banhos longos, manter a torneira fechada sempre que possível e utilizar os baldes para a lavagem da calçada, garagem e carro, existem outras que podem minimizar o impacto ambiental no consumo desse bem tão raro.

Tomar cuidado com os vazamentos, por exemplo. Pode não parecer, mas um buraquinho em um cano pode causar um estrago de aproximadamente 16 mil litros de água potável, em um ano.

Outra rotina que merece atenção é o uso da descarga. Cada disparo gera um consumo de até 10 litros de água. Utilize-a apenas quando for necessário.

Outro momento em que se pode economizar água, é na lavagem de roupas, para evitar o desperdício, acumule roupa suja sempre que possível, e lave tudo em uma única vez.

Consumo sustentável: Compre menos, reutilize mais

Repensar as compras, também é uma forma de impactar no futuro do planeta. Das compras nas feiras até a visita ao shopping, cada ação conta. Utilizar as sacolas de pano, bolsas próprias para o supermercado, fazem toda a diferença na hora de carregar as compras e evitar o uso das sacolas plásticas, que pode demorar até 1.000 anos para se decompor.

No guarda-roupas, existem diferentes maneiras de se inovar, reaproveitando peças que já tiveram uma vida útil para outra pessoa, como nas lojas de segunda mão, aderindo a guarda-roupas compartilhados, ou até mesmo ao investindo na customização de uma peça.

Investir em roupas chave, como o jeans e as camisas pretas, que podem ser usadas em diferentes looks, é uma outra opção para economizar e impactar menos em um mercado que gera aproximadamente 170 mil toneladas de lixo por ano no Brasil.

Zerando as emissões de carbono

Para quem quer calcular a sua pegada de carbono, aquilo que seus hábitos diários produzem na natureza, vale conferir quatro apps que fazem a conta por você: