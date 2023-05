3 mentiras que líderes empresariais contam sobre inovação — e como superá-las

Os problemas de quem trabalha com inovação geralmente são bem parecidos. Barreiras culturais, design organizacional e, não podemos esquecer, pessoas com alto poder de decisão de outras áreas.

Quando se está envolvido nesse meio há um tempo, você também aprende algumas coisas em comum ao longo do caminho em relação a outros profissionais. Uma dessas coisas é que quando se trata de inovação muitos líderes empresariais podem ser bastante criativos — com a verdade.

Aqui estão três coisas que você ainda vai escutar em sua carreira:

1. Nossa empresa é inovadora.

Essa é clássica. Ao mesmo tempo que nem precisava estar na lista (porque todos já sabem), também seria inaceitável não estar.

Mas uma pessoa que diz ter um grande senso de humor, lutaria para fazer uma hiena rir. As empresas são a mesma coisa. Quando um líder sempre descreve sua empresa como inovadora, por ter certeza de que tem algo errado por trás.

O que aprender com isso: não concentre esforços em mostrar a inovação, e sim em inovar.

2. Precisamos de pessoas criativas para garantir nosso futuro

Pessoas criativas podem ser rebeldes, ter ideias bizarras e provocar colegas.

É por isso que muitas empresas acham mais fácil contratar pessoas que afirmam ser criativas do que identificar pensadores verdadeiramente criativos e pessoas com experiências diversas.

O que aprender com isso: se você quer pessoas criativas, você precisa estar aberto às mudanças que elas irão trazer.

3. A inovação não pode ser ensinada.

Todos os dias vemos profissionais que educam e inspiram outras pessoas a entrar em contato com seu inovador interior.

Mas ensinar pensamento inovador não é como ensinar matemática ou francês — é mais uma questão de ensinar as pessoas a aproveitar sua curiosidade natural.

O que aprender com isso: a inovação pode ser ensinada e treinada através das ferramentas certas. Não adianta uma pessoa inovadora que não entenda os princípios do que funciona.

