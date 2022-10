Aos 36, dentista abandona carreira, abre novo negócio e hoje fatura R$ 3,5 milhões

O paranaense Matheus Marcondes nunca teve uma rotina fácil como dentista. Ele chegou a realizar 16 extrações por dia e conseguiu zerar a fila de 350 pessoas que esperavam para tirar os sisos em Ibiporã, sua cidade natal com pouco mais de 50 mil habitantes.

Buscando melhores remunerações, Marcondes passou a atender em clínicas particulares e montou um “consultório no carro”. Ele trabalhava como dentista itinerante em 17 clínicas diferentes de Londrina, carregando todos os materiais que precisava. Na época, ele era pago por procedimento ou por diária.

Em meio a rotina agitada de dentista, Marcondes se tornou sócio de uma franqueadora de odontologia. Mesmo assim, não estava satisfeito com sua carreira.

Em 2018, Marcondes decidiu criar a Smile University, escola que fomenta o empreendedorismo e proporciona a profissionais de saúde condições para atuarem de forma competitiva no mercado.

Hoje, mais de 1,3 mil profissionais da saúde já foram alunos da escola que faturou R$ 3,5 milhões entre janeiro e julho deste ano. A meta é alcançar um faturamento de R$ 6,5 milhões em 2022.

História do empreendedor

Depois de trabalhar como dentista em várias clínicas em Londrina, Marcondes investiu R$ 40 mil em sua primeira clínica, em Maringá, também no Paraná.

O consultório fazia parte de uma rede de franquia. Após a boa estruturação de negócio, o dentista chegou a faturar R$ 1,3 milhão. Com o bom resultado, Marcondes chamou atenção da franqueadora e se tornou sócio do empreendimento.

Ele se mudou com a família para São Paulo e abriu uma unidade do negócio no Jardim Paulista, área nobre da cidade. Porém, ele logo percebeu que as técnicas de marketing utilizadas com sucesso no Paraná simplesmente não funcionavam na capital paulista. As inserções publicitárias eram muito mais caras, e a concorrência, mais intensa.

“Voltei para Londrina e, a convite dos sócios, assumi como diretor de operações da franqueadora. Percorri o país e visitei 65 unidades. Foi aí que eu me desiludi por completo. Muitas unidades não tinham capacidade de atender e completar os tratamentos. Eram muitas reclamações.”

Em 2017, após mais de uma década trabalhando com franquias, Marcondes decidiu sair da sociedade. Ele passou a estudar intensamente técnicas de vendas, marketing digital e prospecção de negócios na área da saúde.

Depois de prestar consultoria para dezenas de dentistas, ele percebeu que poderia trabalhar na área de educação.

Novo negócio

Fundada em 2018, a Smile University proporciona aos profissionais de saúde conhecimento para atuarem de forma competitiva no mercado sem necessitarem aderir a franquias ou realizarem atendimentos via convênios.

“Hoje, percebi que não basta só empreender, preciso também de um objetivo concreto que vai impactar na vida das pessoas. Acredito muito em uma relação genuína entre profissional de saúde e paciente, e sei que outros dentistas também querem ampliar seus negócios um tratamento único e humanizado. É esse conhecimento que passo adiante”, conclui Marcondes.

Hoje a Smile University conta com mais de 500 alunos matriculados. Com quatro módulos e mensalidades que variam de R$ 1 mil até R$ 3,6 mil, a escola capacita dentistas e médicos em habilidades e conhecimentos não ensinados na faculdade, como gestão financeira, estoque, marketing, entre outros.

O objetivo é dar maior capacidade para competir no mercado privado de saúde, hoje bastante concorrido em razão da presença de inúmeras franquias e consultórios particulares.

“Repassamos conhecimentos sobre como angariar bons clientes e crescer financeiramente de forma saudável, expandir sua própria clínica e fomentar o empreendedorismo entre dentistas. Tudo isso de forma humana e responsável”, comenta Marcondes.

“Todos os alunos são profissionais de saúde já consolidados, com ao menos 10 anos de formação. São dentistas que querem ter sua própria clínica, mas respeitando a forma artesanal de se trabalhar, com respeito máximo ao cliente.”

Nos últimos dois anos, a empresa dobrou de tamanho. A expectativa é faturar R$12 milhões no próximo ano e impactar 10 mil profissionais nos próximos cinco anos.

