19 franquias baratas de Casa e Construção para empreender e faturar até R$ 500 mil

O mercado de franquias no Brasil tem alcançado números expressivos nos últimos anos. Em 2022, o faturamento das franquias ultrapassou a marca dos R$ 211 bilhões, apresentando um crescimento de 13,2% em comparação com 2019.

Dentre os setores que mais se destacaram nesse cenário, a Casa e Construção obteve um faturamento de quase R$ 16 bilhões, registrando um avanço de 7,4% em relação a 2021. Esse crescimento significativo está diretamente ligado ao desempenho do setor como um todo.

Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), a previsão é que o setor apresente um avanço entre 2,5% e 4,5% no ano, consolidando-se como um dos segmentos com maior crescimento, superando o desempenho da economia em geral pelo terceiro ano consecutivo.

As franquias de Casa e Construção estão aproveitando o momento favorável do mercado, oferecendo soluções inovadoras e suporte diferenciado aos franqueados. Através do modelo de franquias, empreendedores têm a oportunidade de se beneficiar do crescimento do setor e da expertise de marcas estabelecidas, impulsionando seus negócios e contribuindo para o desenvolvimento do segmento como um todo.

A seguir, destacamos franquias de Casa e Construção que têm se destacado nesse mercado:

1. Kinsol

A empresa surgiu em 2013 com a missão de levar ao cliente a satisfação de gerar a sua própria energia de forma limpa. Integradora oficial 5 estrelas e parceira da WEG. Iniciou o franchising da rede em 2020, chegando em 2022 com 207 unidades.

Investimento inicial: R$ 23.000,00 incluso taxa de franquia, royalties e taxa de propaganda

Faturamento médio mensal: R$ 70.000,00

Retorno de Investimento: 6 meses

2. Franquia Sollar Energy

Atua no segmento de soluções em energia fotovoltaica. A missão da empresa é oferecer energia renovável que respeita o meio ambiente para todas as casas e empresas do Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 23.997,00 incluso taxa de franquia, computador, celular e impressora

Faturamento médio: entre R$ 100 mil e R$ 300 mil

Retorno do investimento: até 4 meses

3. Blue Sol Energia Solar

Rede de energia solar fotovoltaica. Os franqueados atuam home based com foco no relacionamento com os clientes, venda de sistemas de energia solar e avaliação técnica do local de instalação. A franqueadora desenvolve os projetos, instala os sistemas, homologa e conecta à rede elétrica. Tem mais de 300 franquias.

Investimento inicial: R$ 25 mil incluindo taxa de franquias

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 150 mil

Retorno do investimento: 4 meses

4. Otto Energia Sustentável

Idealizada por Ramon do Valle Pissaia, a rede nasceu em 2020 com o propósito de ser referência nacional em energia solar fotovoltaica. A missão da marca é empoderar empresas e pessoas por meio da energia limpa, barata e simples, garantindo redução de custos e contribuindo para uma economia de baixo carbono

Investimento inicial: a partir de R$ 29.500 incluso taxa de franquia, obras de reforma, equipamentos, abertura de empresa e marketing inicial

Faturamento médio: R$ 13 mil

Prazo de retorno: 5 meses

5. Stuqui Projetos

A Stuqui Projetos é uma rede de franquias home based criada especialmente para engenheiros e arquitetos. Um dos grandes diferenciais da rede é que ela já entrega clientes para os seus franqueados. Isto ocorre porque ela possui parceria com diversos bancos e esses redirecionam os seus clientes para a Stuqui Projetos. O franqueado deve atender os clientes direcionados pela franqueadora. A rede trabalha em três setores: vistoria técnica, avaliação de imóveis e laudo de patologias. O franqueado pode realizar um, dois ou três serviços. Quanto maior o número de serviços que ele atende, maior também o seu faturamento. A rede possui tanto modelos de negócios no Brasil quanto em Portugal. Atualmente a rede possui mais de 60 unidades franqueadas.

Investimento inicial: Modelos para o Brasil: R$ 25.444,00/ Modelos para Portugal: € 18.800,00

Faturamento médio mensal: Brasil: R$ 12 mil / Portugal: € 3.015,00.

Prazo médio de retorno: Brasil: 3 meses / Portugal: 10 meses

6. Love Gifts

Com o slogan: "Que a felicidade vire rotina", criada em 2014, a Love Gifts surgiu da ideia de montar uma loja com estilo próprio e oferecer muitas opções de presentes e decorações criativas para diversos públicos num só lugar. As lojas contam com um excelente mix de produtos e atendimento eficaz para agradar os gostos mais variados. Contando com mais de 70 franquias espalhadas por todo o país a marca vem ganhando

notoriedade, sendo uma ótima alternativa de investimento.

Investimento inicial: Modelo Home Based R$ 25.500 mil/ Modelo Slim R$ 135 mil/ Modelo Smart R$ 155 mil

Faturamento médio mensal: Modelo Home Based R$ 15 mil/ Modelo Slim R$ 40 mil/ Modelo Smart R$ 70 mil

Prazo médio de retorno: Modelo Home Based 12 a 18 meses/ Modelo Slim 24 a 36 meses/ Modelo Smart 24 a 36 meses

7. eLimp Estofados

A eLimp Estofados é especializada na limpeza e impermeabilização de estofados e de couro, além da higienização em colchão, travesseiro, poltrona, banco, sofá, cadeira, almofada, e hidratação de couro. Com modelo de negócio home office, a franquia possui gestão simples e período de implantação de até 30 dias.

Investimento inicial: R$ 26 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo médio de retorno: de 3 a 9 meses

8. Portal Solar

O franqueado da Portal Solar deve fazer a prospecção de novos clientes para realizar a instalação das placas de energia fotovoltaica. Além dos técnicos e também do know how, a rede oferece aos seus franqueados um aplicativo que em pouco tempo faz o orçamento para o cliente e mostra como será realizada a instalação. Toda a equipe técnica, estrutura e sistemas são fornecidos pela franqueadora. Além disso, a rede possibilita também suporte total para os franqueados em caso de eventuais dúvidas.

Investimento inicial total: R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: 150 mil

Prazo de retorno estimado: de 6 a 8 meses

9. Otto Energy

A rede oferece serviços de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica para autoconsumo ou investimento, com projetos residenciais, empresarias e comerciais, e também agro. Sua missão é oferecer energia limpa, barata e simples, garantindo redução de custos e contribuindo para uma economia de baixo carbono.

O franqueado faz toda a gestão e administração do negócio, como venda de painéis e placas solares para imóveis, indústria e área rural.

Investimento inicial: home based a partir de R$ 29.500 e loja a partir de R$48 mil (ambos incluem taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 13 mil

Prazo médio de retorno: 5 meses

10. Getpower Solar

A Getpower Solar vende sistemas de painéis solares para geração de energia elétrica, na qual possibilita redução de até 95% na conta de luz e ainda é considerado uma fonte de energia limpa, com menos impacto ambiental. Em 2022 a marca migrou para o mercado de franchising com modelo de negócio home office.

Investimento inicial: R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: R$ 267 mil

Prazo médio de retorno: 6 meses

11. TRATABEM

Marca da Rede iGUi especializada na manutenção, assistência técnica e tratamento químico de todos os tipos de piscinas, spas, ofurôs, espelhos d’água, fontes e banheiras de hidromassagem.

Investimento inicial: a partir de R$ 68 mil

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil/mês no final do primeiro ano e R$ 35 mil/mês no final do segundo ano.

Prazo médio de retorno: De 12 a 18 meses

12. Tintas MC

Com mais de 58 anos de tradição no mercado, a Tintas MC é a maior rede de lojas de tintas no Brasil e uma das maiores varejistas do setor na América do Sul. Com quase 200 lojas no país, a marca ganhou, em 2022, dois prêmios de extrema relevância, o Top of Mind, da Revista Show do Pintor e a "Melhor rede de loja de tintas do Brasil" e a "Melhor rede de lojas de tintas da região Sudeste.

Investimento inicial : R$ 110 mil a R$ 420 mil

Faturamento médio: R$ 3 milhões/ano, após 24 meses de operação

Prazo médio de retorno: 24 à 36 meses

13. Magnólia Papelaria

A maior franquia de papelaria organizacional tem como propósito estimula a organização e consequentemente a produtividade de jovens e adultos, desde a escola até o mercado de trabalho, que usam o papel em paralelo ao digital para otimizar as multitarefas do dia a dia, por meio, de matérias funcionais e cheios de estilo. Todas as coleções seguem as tendências da moda.

O franqueado é responsável por fazer toda gestão do negócio, cuidar do estoque, da equipe que está no ponto de venda, etc.

Investimento inicial: a partir de R$ 130.000,00 (incluso taxa da franquia, estoque inicial, implantação e quiosque)

Faturamento médio mensal: R$ 49.224,58

Prazo médio de retorno: 23 meses

14. Inovahouse

A Inovahouse é uma franquia que industrializou o sistema de construção em steel frame no Brasil para a produção de casas, projetos comerciais, de lazer e para reformas ou ampliações. A rede tem como propósito promover um mercado da construção mais ágil, econômico e ecológico.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: a partir de 500 mil

Prazo médio de retorno: a partir de 6 meses

15. Anjos Colchões & Sofás

A rede que atualmente tem mais de 270 lojas em 21 estados brasileiros e cinco unidades no Paraguai e possui um complexo que atende hoje padrões e normas internacionais de qualidade e segurança, gerando mais de 500 empregos diretos e 1800 indiretos. O franqueado faz toda a gestão e administração do negócio

Investimento inicial: a partir de R$ 259 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo médio de retorno: 8 a 18 meses

16. Casa do Construtor

Com mais de 530 unidades, sendo quatro no Paraguai e uma no Uruguai, a Casa do Construtor é a maior rede franqueadora de locação de equipamentos para construção civil e soluções para o dia a dia da América Latina. Com um portfólio de mais de 90 tipos de equipamentos que contemplam todas as etapas de uma obra, como container, andaime, betoneira, rompedor, misturador, compactador de solo, gerador e até itens mais leves como furadeira e serras; além de pequenos reparos, manutenção, limpeza pesada e jardinagem. Fundada em 1993, é a única franquia com este formato no Brasil.

Investimento inicial: A partir de R$ 680 mil, para cidades entre 100 e 200 mil habitantes

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo médio de retorno: 24 a 36 meses

17. Solário Piscinas

A Solário Piscinas conta com a tradição de mais de 30 anos de mercado oferecendo um amplo leque de opções e sempre trazendo novidades em piscinas de fibra, spas, sistemas filtrantes e acessórios em geral para o lazer de uma residência. Em 2017 a marca entrou para o mercado de franchising e hoje está entre as cinco maiores fabricantes de piscinas do Brasil.

Investimento inicial: R$ 107 mil

Faturamento médio mensal: R$ 140 mil

Prazo médio de retorno: 18 meses

18. OKA

Startup que criou um novo segmento de serviço, em que o cliente contrata a reforma completa do seu ambiente como compra uma camiseta, tudo por seu aplicativo. Os produtos OKA contemplam projeto, materiais e mão de obra em até 25 dias, os artistas concluem a instalação completa na casa ou escritório do cliente, sem sujeira, atrasos ou custos extras, além de 2 anos de garantia. E agora a empresa está se tornando franquia também, para chegar a todo o Brasil.

Investimento Inicial: R$ 100.080,00 incluso taxa de franquia, capital de giro, royalties e taxa de publicidade

Faturamento Médio Mensal: R$ 100.000,00

Retorno do Investimento: 20 a 26 meses

19. iGUi

A iGUi é a maior fabricante de piscinas em PRFV (poliéster reforçado com fibra de vidro) do mundo e está presente com indústrias e lojas em mais de 50 países. A rede iniciou suas atividades na cidade de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), em junho de 1995. Em 2000, estabeleceu seu primeiro polo industrial fora da Região Sul, em Cedral, no interior de São Paulo. Em 2008, transferiu oficialmente sua sede para a cidade. Atualmente, com quase 30 anos de mercado, é líder mundial no segmento de piscinas em PRFV, contando com mais de 1,2 mil lojas no Brasil e exterior, nos cinco continentes. Com 40 fábricas estrategicamente instaladas no Brasil, Argentina, Paraguai, México, Portugal e Estados Unidos, a iGUi disputa os maiores e mais desenvolvidos mercados mundiais como os da Europa, Estados Unidos, Oriente Médio e Austrália.