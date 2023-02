Mercado de franquias cresce 14,3% em 2022 e faturamento supera R$ 211 bilhões

O mercado de franquias faturou mais de R$ 211 bilhões e cresceu 14,3% em 2022, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 9, pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Na comparação com 2019, período pré-pandemia, o crescimento foi de R$13,2%, demonstrando que os impactos gerados pela pandemia foram superados.

Apenas no quatro trimestre, o franchising brasileiro registrou um crescimento de 12,6% na comparação com 2021. O faturamento chegou a R$ 63,8 bilhões nos últimos três meses do ano. Essa é a melhor performance registrada nos últimos três anos.

"Nós atingimos um marco super importante. O franchising como indústria rompe a casa de faturamento de R$210 bilhões pela primeira vez. Ao longo do ano nós já assistíamos um movimento forte de recuperação ", diz Tom Moreira Leite, novo presidente da ABF.

Quais segmentos mais cresceram?

Os segmentos que mais cresceram em 2022 foram Alimentação - Foodsevice (21,5%), Hotelaria e Turismo (24,5%) e Saúde, Beleza e Bem Estar (21,5%).

Segmento 2021 2022 Variação (4º tri 21 e 22) Variação por unidades Alimentação 10.959 12.098 10,40% 2,10% Alimentação - FS 32.776 39.821 21,50% 11,20% Casa e Construção 14.830 15.932 7,40% 10,70% Comunicação, Informática e Eletrônicos 6.218 6.752 8,60% 0,60% Entreterimento e Lazer 2.209 2.472 11,90% -1,30% Hotelaria e Turismo 7.938 9.885 24,50% -3,80% Limpez e Conservação 1.511 1.694 12,10% 24,20% Moda 22.070 23.629 7,10% 8,20% Saúde, Beleza e Bem Estar 38.976 47.362 21,50% 5,60% Serviços Automotivos 6.505 6.837 5,10% -4,80% Serviços e Outros Negócios 29.597 32.015 8,20% 13,10% Serviços Educacionais 11.479 12.991 13,20% 1,10% Total Geral 185.068 211.488 14,30% 7,80%

*Matéria em atualização