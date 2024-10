15 franquias baratas para empreender do celular a partir de R$ 3.000

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

Empreender é o sonho de muitos brasileiros, e abrir uma franquia é uma opção cada vez mais atrativa por oferecer um modelo de negócio testado e com suporte especializado.

O franchising está se reinventando e oferecendo modelos com investimento incial menor e sem unidade física, possibilitando a gestão em casa no modelo home based.

Sem a necessidade de grandes investimentos em armazenamento e gestão de produtos, o empreendedor pode focar no atendimento e crescimento do negócio, garantindo maior agilidade e controle de custos.

Confira, a seguir, uma lista de franquias acessíveis e que podem ser gerenciadas do celular:

aiqfome

Fundado em 2007, o aiqfome é o maior aplicativo de delivery do interior do Brasil e o 2° maior do país. Em expansão pelo sistema de franquias desde 2012, ele oferece três formatos de microfranquias home based e que dispensam a contratação de funcionários. O investimento inicial para fazer parte da rede varia entre R$ 41 mil, para cidades com até 20 mil habitantes, e R$ 118 mil, para regiões com até 60 mil moradores. Neles, o franqueado do aiqfome opera como um representante comercial da sua cidade, prospectando novos comércios locais e ampliando a área de atuação do app. Atualmente, ele conta com cerca de 280 franqueados em mais de 700 cidades pelo Brasil. Idealizado pelo casal paranaense Steph Gomides e Igor Remigio, o aplicativo foi adquirido pelo Grupo Magalu em 2020 e integra a vertical food do conglomerado.

Investimento inicial: R$ 41.000 para cidades de até 20 mil habitantes

Faturamento médio mensal: R$ 14.000

Previsão de retorno: 18 meses

CredFácil

Referência nacional em serviços financeiros e seguros, a CredFácil está presente no mercado há 20 anos e soma mais de mil unidades pelo Brasil. Neste ano, a marca foi eleita a quinta maior microfranquia pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). A rede opera em quatro modelos de franquias, entre eles o home office que permite um início em até 15 dias, basta ter um celular e computador com acesso à internet.

Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 19.997 no modelo home office (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130.000

Lucro médio mensal: médio de R$ 6.000 a R$ 15.000

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: R$ 350,00

Mr. Fit

Criada em 2011, na cidade de Paulínia - SP, a rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A franquia oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. A rede possui mais de 880 unidades, está presente em 26 estados brasileiros e em processo de internacionalização já com unidades em Portugal e no Paraguai. No modelo home office, o franqueado gerencia os pedidos pelo celular, utilizando aplicativos de delivery e o app próprio da marca.

Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 6.999, no modelo home office (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$4 mil a R$30 mil

Lucro médio mensal: de 20% a 30% do faturamento bruto

Prazo de retorno: de 4 a 8 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: zero

Foz Sustentável

Criada em 2015, em Recife (PE), a Foz Sustentável é uma franquia barata de sustentabilidade lucrativa, que tem o objetivo de resolver o problema do desperdício de água no Brasil. A empresa já possibilitou a economia de mais de R$ 20 milhões em contas de água, com mais de 2 bilhões de litros preservados e milhares de clientes impactados. O franqueado pode iniciar o negócio administrando e prospectando clientes de casa.

Investimento inicial total estimado: R$ 45.000

Faturamento médio mensal: R$ 100.00

Lucro médio mensal: R$ 50.000

Prazo de retorno: 6 a 8 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: R$ 987,00 (a partir do 3º mês da operação)

Padrão Enfermagem

Especializada no agenciamento de profissionais da área da saúde, como enfermeiros e cuidadores. A rede atua no modelo de atuação home based, permitindo a gestão do negócio de forma prática e sem a necessidade de um ponto físico, já que pode ser gerido à distância através de um celular ou notebook, utilizando um banco de dados que concentra as informações necessárias para controlar o fluxo de colaboradores e agendamentos de serviços.

Investimento inicial: a partir de R$ 50.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Lucro médio mensal: até 50%

Prazo de retorno: 18 meses

Prazo de contrato: 4 anos

Royalties/mês: 8% do faturamento bruto

VendaComChat

Fundada em 2022 e estreante no universo do franchising, é uma rede de franquias especializada nos serviços de automação do Whatsapp para gerar maior engajamento dos clientes e, consequentemente, aumentar o faturamento de comércios locais como lojas, restaurantes e salões de beleza. Operando no modelo home based, a marca viabiliza que o franqueado opere de casa com apenas um notebook e um celular conectados à internet.

Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 3.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 4.455 a cada 18 clientes

Lucro médio mensal: 45%

Prazo de retorno: até 3 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: isento

3, 2, 1 GO!

Fundada em 2019, a 3,2,1 GO! é uma rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagem completas para a Disney e outros destinos nacionais e internacionais. A empresa atua como consultora e cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada. A marca visa explorar o potencial do mercado de turismo em expansão e também atua com viagens para empreendedores que buscam fazer estudos de viabilidade de seus negócios fora do país. A marca oferece o modelo de negócio home office e possibilita que todo o trabalho seja feito direto pelo celular. Com 45 franqueados no Brasil e no exterior, como Orlando, Nepal e Portugal, a 3,2,1 GO! planeja faturar R$ 4 milhões até o final de 2024.

Investimento inicial: R$ 12.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 15.000 e R$ 50.000em média

Lucro médio mensal: de 5% a 50% a depender do serviço ofertado ao cliente

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: R$ 250

Cuidare

A Cuidare Brasil, fundada em Natal (RN) no ano de 2014, pelo casal de empreendedores, Izabelly e Etevaldo Miranda, é uma das maiores redes de cuidadores de pessoas do país. Com um rápido crescimento, a empresa está presente em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal, contando com 70 unidades em operação, sendo 2 próprias. Os franqueados têm a responsabilidade de selecionar, treinar, coordenar e supervisionar a equipe de cuidadores, composta por profissionais especializados com formação técnica em enfermagem.

Investimento inicial: R$ 50.000, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 54.000

Prazo de retorno: 18 meses

É Seguro Corretora

Atua com mais de 18 segmentos como seguros, consórcios, seguro residencial, telemedicina, plano odontológico, recebimento de boletos via máquina de cartão de crédito. No site, pela ferramenta de e-commerce, o cliente realiza a contratação de vários serviços 100% online diretamente na companhia indicada pela empresa.

Investimento inicial: R$17.900, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: Entre 6 e 12 meses

Keep Charged

Rede de microfranquia de publicidade em carregadores de celulares e smartphones. A Curitibana nasceu em 2019 para atender uma demanda do mercado, aliando tecnologia e solução para as marcas anunciantes. Atualmente, a rede de publicidade em carregadores de celulares e smartphones conta com mais de 145 franquias comercializadas em 23 estados brasileiros, impactando mais de 100 mil pessoas diariamente.

Investimento inicial: R$ 4.900, incluindo taxa de franquia e primeiro kit de displays e cabos

Faturamento médio mensal: R$ 2.500

Prazo de retorno: Entre 2 e 4 meses

Marketing Bag

Franquia líder em publicidade em saquinhos de pão. Sua estratégia inovadora consiste em incluir materiais promocionais nas embalagens de pão, oferecendo às empresas uma maneira eficaz e acessível de atingir seu público-alvo. Seu modelo de negócio home based, proporciona aos franqueados flexibilidades de horários com a vantagem de operar em qualquer lugar, utilizando apenas um celular ou notebook com acesso à internet.

Investimento inicial: R$ 6.990, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 14.000

Prazo de retorno: 3 meses

Reino Rural Franchising

Oferece uma linha de produtos agropecuários (suplemento nutricional animal e fertilizantes), energia fotovoltaica, produtos financeiros e cobranças, que visa o aumento da eficiência e da lucratividade do produtor rural. Em 2021, a marca se lançou no franchising para capilarizar a expansão em todo o Brasil, com modelo home office.

Investimento inicial: R$ 34.900, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 57.700

Prazo de retorno: Entre 4 e 6 meses

Santa Carga

A Santa Carga é a maior franquia de totens de carregamento de celulares do Brasil - atualmente são mais de 670 unidades, com uma nova abrindo a cada 48 horas. A expectativa é terminar o ano com mais de 1.000 unidades e um faturamento superior a R$30 milhões. Um dos principais diferenciais do totem é o que ele oferece ao público: enquanto o franqueado ganha através da venda de publicidade nas telas, o consumidor recebe uma central de carregamento para até 14 aparelhos simultâneos, além de acesso gratuito à internet por meio de wi-fi marketing.

Investimento inicial: R$ 19.900, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 4.226

Prazo de retorno: 8 meses

SÓ Multas

Criada pelo advogado Clayton Vitor e o ex-despachante Junior Seixas, em 2014, na cidade de Belo Horizonte (MG) com o objetivo de auxiliar motoristas com infrações de trânsito e processos administrativos de suspensão e cassação de habilitação. Além disso, a marca também é associada à ABF desde 2018. A empresa se diferencia do mercado oferecendo uma vantagem única para os franqueados: a ausência de royalties. A rede desenvolveu um sistema próprio que abrange desde o controle completo da operação até a gestão financeira, de recursos humanos e capacitação de leads da franquia.

Investimento inicial: R$ 19.990, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: Entre 6 e 12 meses

Velox Soluções Financeiras

A Velox Soluções Financeiras nasceu em 2017, na cidade de São José do Rio Preto/SP, com atuação no mercado de seguros e créditos no modelo de licenciamento. Em 2024, após seu grande sucesso com mais de 900 unidades licenciadas, a marca iniciou sua expansão pelo franchising. A Velox conta com o modelo de negócio Home Office e Store. O Grupo ainda possui marcas no segmento de energia solar, corretora de seguros, formatação de novas franquias e de gestão de negócios.