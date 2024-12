Aos 34 anos, ele fatura R$ 600 milhões no mercado imobiliário mais quente do Brasil

O litoral catarinense, especialmente as cidades de Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo, detém um dos mercados imobiliários mais aquecidos do Brasil.

A região concentra alguns dos terrenos mais caros do país. O valor médio do metro quadrado em Balneário Camboriú, em 13.762 reais, é o mais alto do país, segundo o FipeZap.

Além de caros, os imóveis por ali valorizam num ritmo superior à média nacional. O movimento é puxado pela demanda contínua por imóveis de luxo de investidores do Brasil e do exterior.

Esse cenário cria um terreno fértil para empreendedores locais cuja geração de riqueza chama a atenção — e serve de exemplo de como aproveitar uma boa oportunidade.

É o caso de Thiago Cabral, que aos 24 anos é fundador e CEO do Grupo ABC Embralot, misto de construtora e incorporadora, cujo faturamento cresceu 150% nos últimos 12 meses.

Em 2024, a empresa sediada em Itapema, distante 13 quilômetros de Balneário Camboriú, deve ter vendas de 600 milhões de reais.

O crescimento expressivo vem na esteira de uma estratégia de lançamentos de alto padrão em áreas privilegiadas, como a orla de Itapema e Balneário Camboriú.

“A demanda por imóveis de luxo aqui nunca foi tão alta, e vimos uma oportunidade clara de entregar empreendimentos que atendem a um público exigente, mas sem perder o foco na sustentabilidade e na integração com a natureza”, diz Cabral.

Complexo Lagom, na praia de Perequê, em Porto Belo (SC): compromisso de recuperação ambiental da lagoa vizinha ao imóvel (Divulgação/Divulgação)

Quem é Thiago Cabral

A trajetória de Cabral começou na cidade de Itapema. Filho de comerciantes, ele começou a trabalhar cedo, por vontade própria, ao vender itens de casa e roupas a vizinhos e veranistas.

Aos 16 anos, começou a trabalhar como agenciador imobiliário. "Sempre soube que queria trabalhar com imóveis, mas nunca imaginei que estaria à frente de uma das maiores construtoras da região tão jovem", diz.

Após ser promovido a corretor, Cabral investiu seu próprio dinheiro na aquisição de terrenos na região, começando com áreas pequenas.

Foi uma visão de longo prazo. Os primeiros lotes serviram para acumular capital para ele conseguir, mais tarde, ter condições de comprar terrenos em áreas mais valorizadas, como as perto do mar e em áreas de expansão de Itapema e região.

Em 2011, ao lado do sócio Abelardo Benigno, ele criou a ABC Embralot. Inicialmente, o foco estava em condomínios logísticos como o Navepark, a poucos quilômetros dos portos de Navegantes e Itajaí, nos dois lados da foz do rio Itajaí-açú.

O pulo do gato veio com o foco em condomínios de alto padrão. Um dos principais exemplos disso é o condomínio Colinas de Camboriú, um loteamento em Camboriú, até então uma cidade-dormitório do Balneário badalado, e cada vez mais uma cidade com vida própria.

Em fase de construção, o empreendimento mistura casas, prédios residenciais, comerciais e mimos como um mercado gourmet, pet shop, banco, farmácias e winebar e até um heliponto.

“O sucesso desses empreendimentos não está apenas na localização, mas também na maneira como conseguimos integrar as construções ao ambiente natural, sem perder a qualidade de vida dos moradores”, afirma Cabral.

Atualmente, o estoque de terrenos da ABC — chamado de land bank no jargão do mercado imobiliário — chega a 12,4 milhões de metros quadrados. É o equivalente a quase cinco vezes o perímetro dos bairros do Leblon, no Rio de Janeiro, e do Jardim Paulista, em São Paulo.

O que a ABC Embralot faz diferente

Um diferencial da ABC Embralot é o de trabalhar com arquitetos renomados, como o curitibano Jayme Bernardo, o paulistano Arthur Casas e o escritório francês Triptyque. "É uma novidade numa região na qual as construtoras preferem trabalhar com arquitetos internos", diz Cabral. "Queremos estabelecer novos padrões no mercado imobiliário local."

Além disso, a empresa aposta na valorização de áreas próximas ao mar. O empreendimento Lagom Perequê, por exemplo, será um complexo de torres de luxo com 34 andares de frente para a Lagoa do Perequê, em Porto Belo. Ele deve ficar pronto em 2028 e ocupará mais de 276 mil metros quadrados, das quais 30 mil metros quadrados só para áreas de lazer.

O projeto é um exemplo da nova tendência de empreendimentos com a ambição de aliar luxo com preservação ambiental. Na fase de licenciamento da obra, a construtora se comprometeu com obras para reverter o processo de assoreamento da lagoa e de recuperação da mata nativa local.

Outro projeto emblemático é o lançamento na Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú, onde a ABC Embralot prepara o primeiro lançamento imobiliário “pé na areia” numa cidade litorânea acostumada a erguer alguns dos prédios mais altos do país sem uma conexão direta com o mar ao redor.

O projeto, que consiste em seis mansões suspensas, está localizado em uma das últimas praias preservadas da região, praticamente intocada pela urbanização. Cada unidade, com plantas de 400 a 640 metros quadrados, foi projetada para oferecer exclusividade e privacidade.

“Conseguimos unir o luxo e a exclusividade de um imóvel de alto padrão com a preservação de um ambiente natural único, que ainda está fora do radar dos grandes empreendimentos imobiliários”, diz Cabral.

Boa parte dos clientes da ABC Embralot são fazendeiros e empresários ligados ao agronegócio. Para conquistar essa clientela, a ABC Embralot tem investido em uma estratégia de aproximação por meio do patrocínio de eventos automotivos prestigiados por este público.

Um exemplo é o autocross, uma forma de automobilismo em pistas de terra batida ou grama em que os competidores tem um tempo cronometrado para completar o percurso em carros adaptados.

“Nós patrocinamos eventos pelo Brasil onde esses clientes estão, como a final do autocross em Cuiabá, por exemplo. “Participamos ativamente dessas competições, temos parceria com pilotos e marcamos presença em feiras e eventos, buscando sempre nos aproximar do cliente”, diz Cabral.