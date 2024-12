Esta empresa fatura R$ 150 milhões combatendo a inflação médica no Brasil

Nos últimos anos, a inflação médica é um problema crescente no Brasil.

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os custos com saúde aumentaram em ritmo mais acelerado do que a inflação geral do país, com um crescimento de 12% em 2023. O IPCA acumulado no período foi de 4,62%.

Em comparação com o cenário mundial, o Brasil está entre os países com maior pressão sobre os custos médicos, superando até os Estados Unidos em algumas categorias, como serviços hospitalares.

O peso das despesas de saúde no orçamento familiar também é um reflexo de um sistema que se vê cada vez mais pressionado por custos elevados e ineficiências operacionais, um terreno fértil para empresas que buscam transformar essa realidade.

É neste cenário que entra a Pixeon, uma pioneira entre as health techs e, hoje, um negócio de 150 milhões de reais.

Fundada em 2003, em Florianópolis, a Pixeon se tornou uma das maiores empresas de tecnologia voltada para a gestão de saúde na América Latina, com um portfólio de soluções que atendem hospitais, clínicas, laboratórios e centros de diagnóstico.

A empresa nasceu com um propósito simples, mas ambicioso: digitalizar e integrar os processos do setor de saúde, com foco na eficiência operacional e na melhoria da experiência do paciente.

A visão por trás dessa transformação foi traçada pelos empreendedores Iomani Engelmann e Roberto Ribeiro da Cruz.

Ambos queriam empreender para otimizar a gestão de saúde.

“Percebi que o setor de saúde precisava se adaptar, não só aos avanços tecnológicos, mas também às pressões financeiras que enfrentava”, diz Engelmann. “A ideia era simples: trazer soluções digitais para resolver problemas reais de ineficiência.”

O que faz a Pixeon

Nos primeiros anos de atuação, a Pixeon focou no mercado de diagnóstico por imagem, desenvolvendo soluções para radiologistas que, até então, eram dependentes de processos manuais e lentos para interpretar tomografias.

A ideia inicial foi clara: criar uma plataforma digital que tornasse o processo mais rápido, eficiente e preciso.

O sucesso dessa primeira fase foi tanto que, ao longo dos anos, a empresa se expandiu, unindo-se a empresas como Medical Systems e adquirindo outras como MedicWare, DigitalMed e BoaConsulta, para aumentar seu alcance e diversificar seu portfólio de soluções.

“Começamos com a digitalização de imagens médicas, mas logo vimos que o mercado precisava de algo mais amplo, algo que conectasse toda a jornada do paciente. A missão da Pixeon nunca foi apenas digitalizar, mas transformar o atendimento.”

Com o modelo de negócio definido, a Pixeon atraiu os investidores. Em 2013, a empresa teve aportes da Intel Capital (mais tarde substituído pelo fundo Ória) e Riverwood Capital no valor de 30 milhões de reais.

Em 2017, a Riverwood Capital adquiriu o controle da empresa, com os fundadores originais mantendo participações minoritárias.

Atualmente, Ribeiro da Cruz é o chairman da Pixeon. Engelmann é também chairman e cuida do marketing e do desenvolvimento de negócios. Desde junho de 2021 o cargo de CEO está na mão do engenheiro Felipe Clemente Santos.

Com os aportes, a companhia tem hoje duas sedes: em Florianópolis e em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

Benefícios para os clientes

Com mais de 3.000 clientes em sua base e mais de 100 milhões de exames e consultas processados anualmente, a Pixeon tem mostrado que sua tecnologia não é apenas uma tendência, mas uma solução que resolve problemas reais de gestão.

Suas plataformas são projetadas para reduzir os custos operacionais das instituições de saúde, aumentar a eficiência no atendimento e melhorar a tomada de decisões.

Entre os resultados mais concretos estão a redução no tempo de internação de pacientes e o aumento da agilidade nas consultas e exames, tanto no setor privado quanto público.

“Os hospitais e clínicas que adotam nossas soluções veem uma melhoria substancial em seus indicadores operacionais”, diz Engelmann. “Reduzir o tempo de internação e agilizar a entrega de resultados é apenas a ponta do iceberg. O impacto na gestão e na experiência do paciente é muito maior.”

A plataforma Pixeon Smart integra sistemas de gestão hospitalar e clínica. O sistema abrange desde a gestão dos dados dos pacientes até o controle de estoques, passando pelo prontuário eletrônico e sistemas de imagem.

Além disso, a Pixeon também oferece soluções de Business Intelligence (BI), que ajudam as equipes médicas e administrativas a tomar decisões baseadas em dados em tempo real, melhorando o desempenho das instituições.

As novidades

A empresa anunciou em 2023 investimentos de 83 milhões de reais até o fim de 2024 no desenvolvimento de novos produtos e serviços.

A ideia é construir um ecossistema de saúde cada vez mais interconectado, em que hospitais, clínicas, centros de diagnóstico e laboratórios possam compartilhar dados e processos de forma ágil e segura.

“Nosso objetivo é criar um sistema de saúde mais integrado, onde todas as partes trabalhem juntas de forma eficiente, desde o agendamento até a entrega dos resultados”, diz Engelmann. “Isso não só melhora a experiência do paciente, como também otimiza os processos internos.”

Entre as principais inovações está o lançamento de um sistema de agendamento digital de exames por imagem, o primeiro do Brasil.

Essa plataforma permitirá que pacientes agendem seus exames diretamente pela internet, sem precisar passar por processos manuais ou burocráticos.

Além disso, a Pixeon tem trabalhado na integração de sua plataforma com sistemas públicos de saúde, adaptando suas soluções para os desafios do setor governamental.

Hoje, a empresa atende 39 instituições de saúde pública, incluindo hospitais federais, estaduais e municipais.

Nas contas da companhia, as soluções dela atendem 75% das demandas das empresas de saúde do Brasil.

Agora, a Pixeon está focada na vertical de Atenção Clínica, com soluções para rotinas de hospitais e clínicas, já presentes em mais de 530 instituições no Brasil.

Além disso, a empresa também tem investido em inteligência artificial para medicina diagnóstica.

Estudos internos mostram que a IA aplicada ao diagnóstico por imagem pode reduzir em até 35% o tempo de análise, diminuir os falsos negativos em 67% e alcançar 98% de precisão na identificação de problemas como alterações em exames de mama.