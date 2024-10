Ele transformou a Johnny Rockets no Brasil. Agora, quer fazer o mesmo com uma hamburgueria "bruxa"

Se você já sonhou em tomar uma bebida mágica em um salão decorado como uma casa de bruxos, é bom ficar de olho no Vassoura Quebrada, uma rede de hamburguerias temáticas que tem conquistado fãs do universo da magia em todo o Brasil. Na verdade, principalmente em São Paulo, onde ela tem quatro de suas cinco unidades — pelo menos até agora.

Acontece que a marca acaba de firmar uma parceria com a Antaris Foods Brands Franchising, uma holding que gerencia marcas como a hamburgueria Johnny Rockets, a sorveteria Cuor di Crema e a rede de frango frito Hot'n Tender, para levar a “magia” para mais cantos do país.

Por trás da Antaris está Antônio Augusto Ribeiro de Souza, CEO da holding e responsável por transformar a operação brasileira da Johnny Rockets na maior fora dos Estados Unidos. Ele que ficará responsável pela expansão da Vassoura Quebrada, e já tem uma meta no radar: dobrar de tamanho em 2025 e alcançar um faturamento de 50 milhões de reais.

Mas o objetivo de Augusto vai além de aumentar o número de lojas: ele quer garantir que o crescimento preserve a essência da marca e impulsione o faturamento.

"Meu foco é entender o lado operacional, estudar os modais de venda e garantir que a marca tenha apelo nacional", diz o empresário.

O crescimento é apoiado ainda por um mercado que não para de crescer. O número de hamburguerias cresceu 10,4%, na média anual, de 2015 a 2023. Atualmente existem cerca de 3.000 em todo o país e em 2028 deverão ser mais de 3,4 mil, segundo estudo da empresa de pesquisa de mercado Euromonitor.

Como será a expansão

A expansão da Vassoura Quebrada está sendo desenhada com base na expertise de Augusto em franquias e logística, adquirida ao longo de mais de 30 anos no mercado de food service — Antônio também já foi franqueado do McDonald's no Brasil.

Com experiência em transformar operações, como fez com a Johnny Rockets, Augusto pretende levar a hamburgueria mágica para cidades estratégicas do Brasil, focando em capitais e grandes centros urbanos com mais de 300.000 habitantes.

Segundo ele, o maior desafio é manter a qualidade da experiência imersiva que fez a Vassoura Quebrada conquistar seus fãs. Ou seja, a decoração e a temática são importantes - mas a qualidade é peça fundamental neste jogo.

"A experiência do local é o drive. O cliente vai pela ambientação, pela magia, mas, a partir da segunda ou terceira visita, o que fideliza é a qualidade do cardápio”, diz. “Se o produto não for bom, ele não volta.

A estratégia envolve abrir cinco novas unidades em 2025, somando dez lojas ao todo, mas com foco no faturamento. "Quero que a marca tenha um faturamento substancial, não só um grande número de lojas", diz.

A ideia é trabalhar com dois modelos de franquia: unidades de 150 a 500 metros quadrados, com ou sem parque temático.

"O formato será flexível, mas a essência de proporcionar uma experiência imersiva não será comprometida”, diz. “Estamos estudando como adaptar o conceito para diferentes espaços e públicos. Como colocar uma loja temática num shopping, por exemplo? É algo que precisamos estudar”.

Quais são os desafios para a expansão

Um dos grandes desafios da expansão da Vassoura Quebrada é adaptar seu conceito para o delivery, já que a experiência física é um dos principais atrativos da marca.

"Vamos trabalhar o cardápio para gerar recorrência, e aí o delivery passa a ser interessante. O segredo será unir o produto com uma embalagem e uma experiência de entrega que faça sentido", afirma.

Além disso, a expansão inclui a criação de novas receitas e a reformulação de cardápios para garantir a fidelização dos clientes, tanto nas lojas físicas quanto no delivery.

"Estamos desenhando novos produtos que tragam o cliente de volta, porque, no final das contas, o que garante o sucesso de qualquer restaurante é a qualidade do cardápio", diz.

Qual é a história do Vassoura Quebrada

Fundado em 2018 no bairro de Perdizes, em São Paulo, o Vassoura Quebrada foi a primeira hamburgueria com tema de bruxaria no Brasil.

A ideia de criar um ambiente imersivo inspirado no mundo da magia atraiu imediatamente os fãs de Harry Potter e de todo o universo criado por J.K. Rowling. Em pouco tempo, o restaurante, que começou com apenas 45 lugares, já estava lotado todos os dias, e as reservas esgotavam em questão de horas.

Um ano depois, a capacidade do local foi expandida para 105 lugares, mas a demanda continuou intensa.

O sucesso da marca se reflete não apenas na decoração temática — que remete às moradas de bruxos com elementos interativos e lúdicos —, mas também no cardápio, que conta com hambúrgueres e drinques inspirados em criaturas mágicas e personagens do universo bruxo.

Em 2023, a Vassoura Quebrada entrou para o franchising, e hoje possui cinco unidades, sendo quatro na Grande São Paulo e uma em Goiânia.

Planos futuros e novas oportunidades

Além de expandir a Vassoura Quebrada, Augusto está de olho em outras oportunidades de crescimento no mercado de franquias, com o objetivo de construir um ecossistema de marcas complementares dentro da Antaris.

"Estamos analisando outras marcas para integrar ao nosso portfólio. Temos oportunidades com marcas maiores que podem se encaixar bem no nosso modelo de negócios", diz.

A trajetória de Augusto como CEO da Johnny Rockets e, agora, à frente da expansão da Vassoura Quebrada, reflete sua estratégia de crescimento sólido e sustentável.

"O mercado de food service é competitivo, mas vejo grandes oportunidades para marcas que saibam crescer de forma saudável”, afirma. “Queremos construir um ecossistema de marcas que se complementam, com sinergia em logística e operações”.