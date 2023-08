Zona de Livre Comércio Experimental da China completa 10 anos

A Zona de Livre Comércio Experimental da China acaba de completar uma década. Durante esses dez anos, a China formou 21 Zonas de Livre Comércio Experimental e o Porto de Livre Comércio de Hainan.

Dados do Ministério do Comércio mostram que as Zonas de Livre Comércio Experimental foram fundamentais para o desenvolvimento do comércio exterior e do investimento estrangeiro. Em 2022, as 21 Zonas de Livre Comércio Experimental alcançaram um valor total de importação e exportação de 7,5 trilhões de iuanes, um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior, representando 17,8% do total nacional; o uso real de investimento estrangeiro ultrapassou 220 bilhões de iuanes, representando 18,1% do total nacional.

O “Índice de Inovação do Sistema da Zona de Livre Comércio Experimental da China 2022-2023” recentemente publicado pelo Instituto de Pesquisa Abrangente da Zona de Livre Comércio da Universidade Sun Yat-sen mostra que a pontuação média total do índice de inovação do sistema das 54 zonas de livre comércio da China é de 78,03 pontos, um aumento em relação aos 76,7 pontos do ano passado.

A Zona de Livre Comércio Experimental de Guangxi, por sua vez, aproveita suas vantagens de estar tanto na costa quanto na fronteira, destacando a abertura ao longo da fronteira, a conexão entre terra e mar e a construção de um terreno alto para a cooperação aberta entre a China e a ASEAN. No futuro, acelerará a construção de cadeias de suprimentos industriais transfronteiriças voltadas para a ASEAN em áreas como informações eletrônicas, veículos de energia nova e novos materiais químicos, para promover o aumento e a melhoria do comércio transfronteiriço.