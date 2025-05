Xi Jinping e Putin definem china e Rússia Como Protagonistas Globais em Reunião no Kremlin

O presidente chinês Xi Jinping se encontrou nesta quinta-feira, 8, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Kremlin. Xi afirmou que a China trabalhará com a Rússia “para assumir a responsabilidade especial como grandes países do mundo e membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU”.

Reforço nas relações China-Rússia

Xi fez as declarações durante conversas com o presidente russo, durante sua visita de Estado à Rússia. Os dois líderes falaram sobre as relações China-Rússia e as principais questões internacionais e regionais, chegando a um consenso sobre o aprofundamento da coordenação estratégica e a promoção do desenvolvimento estável, saudável e de alto nível das relações bilaterais.

Posicionamento internacional conjunto

Os dois líderes também defenderam a promoção da perspectiva histórica correta sobre a Segunda Guerra Mundial, a manutenção da autoridade e do status das Nações Unidas e a salvaguarda da justiça e da equidade internacionais.

Nos últimos anos, os laços China-Rússia desfrutaram de um desenvolvimento estável, saudável e de alto nível graças aos esforços conjuntos de ambos os lados, disse Xi, elogiando a amizade de boa vizinhança de longo prazo e a cooperação mutuamente benéfica para os dois países.

Expansão da cooperação bilateral

Xi afirmou que a confiança política mútua entre os dois países se tornou cada vez mais profunda e o vínculo de cooperação prática cada vez mais forte.

Cooperação econômica: Para Xi, os dois países devem aproveitar os recursos de ambos os países e as vantagens complementares de seus sistemas industriais, expandindo a cooperação de alta qualidade em áreas como economia, comércio, energia, agricultura, aeroespacial e inteligência artificial.

Iniciativas conjuntas: Segundo o líder chinês, os dois países devem aproveitar a sinergia entre a Iniciativa do Cinturão e Rota e a União Econômica Eurasiática como uma plataforma para construir um padrão de conectividade de alto nível.

Fortalecimento das relações culturais: Os dois países devem liberar totalmente o potencial dos Anos de Cultura China-Rússia, fortalecer a cooperação em educação, cinema, turismo, esportes e áreas locais, e promover uma conectividade profundamente enraizada entre as pessoas.

Atuação em plataformas multilaterais

Xi acrescentou que os dois países devem coordenar e cooperar estreitamente em plataformas multilaterais como as Nações Unidas, a Organização de Cooperação de Xangai e o BRICS, unir o Sul Global, defender o verdadeiro multilateralismo e orientar a direção certa da reforma da governança global.