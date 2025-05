Xi Jinping critica guerras comerciais e protecionismo em encontro com países da CELAC"

O presidente chinês, Xi Jinping, criticou as guerras comerciais e o protecionismo na 4ª Reunião Ministerial do Fórum China-Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), realizada nesta terça-feira, 13.

Durante seu discurso, Xi enfatizou que, diante das rápidas mudanças no cenário global e da sobreposição de riscos, somente com unidade e cooperação será possível manter a paz e promover o desenvolvimento global.

Desafios globais e a defesa do multilateralismo

Xi afirmou que não existem vencedores em conflitos comerciais, destacando que tanto a China quanto os países da América Latina e do Caribe — membros importantes do Sul Global — devem preservar sua independência, buscando justiça e desenvolvimento para seus povos. O presidente chinês também reiterou o compromisso da China em trabalhar com os países latino-americanos e caribenhos para implementar a Iniciativa de Desenvolvimento Global.

Compromisso com o comércio multilateral

Xi declarou que a China está disposta a salvaguardar o sistema de comércio multilateral, mantendo as cadeias industriais e de suprimentos globais estáveis. Ele enfatizou a importância de garantir um ambiente internacional aberto e cooperativo para promover o crescimento econômico conjunto.