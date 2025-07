Voa Brasil completa um ano e vende 1,5% da meta do governo

O Voa Brasil, programa do governo federal que permite a compra de passagens aéreas por até R$ 200 o trecho, completou um ano na última sexta-feira com baixo desempenho. Segundo balanço do Ministério de Portos e Aeroportos, foram vendidos 45 mil bilhetes, o equivalente a 1,5% dos três milhões de assentos a serem ofertados pelas companhias nesse período.

O programa é destinado a aposentados do INSS que não viajaram de avião nos últimos 12 meses. A promessa do governo de ampliar o Voa Brasil a estudantes do Programa Universidade Para Todos (Prouni), que oferta bolsas de estudo, ainda não saiu do papel.

Lançado em 24 de julho de 2023, o Voa Brasil tem por objetivo facilitar o acesso da população ao transporte aéreo, sobretudo nos períodos de baixa temporada e de menor nível de ocupação das aeronaves.

Destinos mais procurados pelos aposentados

Segundo o Ministério, entre os destinos procurados estão:

São Paulo (12.771 passageiros),

(12.771 passageiros), Rio de Janeiro (3.673),

(3.673), Recife (3.509),

(3.509), Brasília (3.000),

(3.000), Fortaleza (2.843),

(2.843), Salvador (2.601),

(2.601), João Pessoa (1.587),

(1.587), Maceió (1.507),

(1.507), Belo Horizonte (1.254) e

(1.254) e Natal (1.150).

As regiões Sudeste e Nordeste concentraram, respectivamente, 43% e 40% do total de reservas efetuadas desde o início do programa. A terceira região mais procurada pelos aposentados foi o Centro-Oeste (8%), seguida pelo Sul (5%) e pelo Norte (3%).

No total, foram procurados 510 trechos, sendo os mais movimentados entre a capital paulista e as capitais nordestinas, Recife, Salvador, Maceió, Fortaleza e João Pessoa (ida e volta).

Desafios e perspectivas para o futuro do Voa Brasil

Entre os trechos de longa distância estão Porto Alegre/Recife ou São Paulo/Fernando de Noronha (quatro horas de voo), e trechos curtos, como a Ponte Aérea Rio/São Paulo ou dentro do mesmo estado, como Salvador/Porto Seguro.