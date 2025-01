Equipe de Trump estuda fazer alta gradativa de tarifas sobre importações com poderes emergenciais

Membros da equipe econômica do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que toma posse no dia 20, estão discutindo a possibilidade de aumentar gradualmente as tarifas sobre importações mês a mês, uma abordagem que visa a ampliar o poder de negociação enquanto evita um aumento repentino da inflação, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Uma ideia envolve um cronograma de tarifas progressivas, aumentando cerca de 2% a 5% por mês, utilizando poderes executivos conferidos pela Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência, segundo as fontes ouvidas pela agência Bloomberg.

A proposta ainda está em estágios iniciais e ainda não foi apresentada a Trump, disseram as fontes — um sinal de que essa abordagem gradativa está apenas começando a ser debatida.

Os assessores envolvidos no plano incluem Scott Bessent, indicado para secretário do Tesouro, Kevin Hassett, futuro diretor do Conselho Econômico Nacional, e Stephen Miran, nomeado para liderar o Conselho de Assessores Econômicos, disseram as fontes, que pediram anonimato para discutir deliberações internas.

Hassett não respondeu a pedidos de comentário, assim como um porta-voz de Bessent. Miran se recusou a comentar.