EXAME lança canal de notícias sobre o governo Trump no WhatsApp; veja como seguir

A EXAME lançou um canal no WhatsApp com as principais notícias sobre o governo de Donald Trump, que assume a Presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro.

Em seu segundo mandato, Trump promete mudar os rumos dos Estados Unidos em várias áreas, como economia, tecnologia e imigração. Ele disse que pretende aumentar tarifas de importação a vários países, deportar milhões de estrangeiros irregulares e tirar o país de tratados internacionais, como o Acordo de Paris. Os efeitos dessas medidas afetarão a economia global e terão impactos no Brasil.

Como seguir o canal no WhatsApp

O canal no WhatsApp é gratuito e pode ser acessado por este link. Outro caminho para seguir o canal é procurar por "Governo Trump" na lista de canais do WhatsApp.

Após clicar em seguir, as notícias passarão a aparecer na seção "Atualizações" do seu aplicativo WhatsApp ou no WhatsApp no computador.

Em 2024, a EXAME criou um canal no WhatsApp sobre as eleições americanas, que agora se debruça sobre a nova gestão de Trump e outros movimentos importantes do governo americano.

No ano passado, a EXAME fez uma cobertura ampla das eleições americanas, com uma equipe presente nas convenções dos dois partidos, quando o repórter de Mundo Rafael Balago, o editor de Macroeconomia, Luciano Pádua, e Maurício Moura, analista do programa "O Caminho para a Casa Branca", uma co-produção com a Gauss Capital, gravaram episódios diretamente das arenas onde se decidiu os candidatos da disputa de 2024.

Além de ser apresentador do programa, Balago também fez reportagens nos estados-chave para a disputa, como Michigan e Pensilvânia. E seguirá na cobertura atenta dos desdobramentos da política norte-americanas — e seus impactos para o mundo.

1 /9 Rua da cidade de Erie, na Pensilvânia (IMG_5768)

2 /9 Rua da cidade de Erie, na Pensilvânia (IMG_5832)

3 /9 Rua da cidade de Erie, na Pensilvânia (IMG_5784)

4 /9 Rua da cidade de Erie, na Pensilvânia (IMG_5741)

5 /9 Rua da cidade de Erie, na Pensilvânia (IMG_5790)

6 /9 Rua da cidade de Erie, na Pensilvânia (IMG_5735)

7 /9 Rua da cidade de Erie, na Pensilvânia (IMG_5771)

8 /9 Rua da cidade de Erie, na Pensilvânia (IMG_5825)

9/9 Rua da cidade de Erie, na Pensilvânia (IMG_5833)

A EXAME fará uma ampla cobertura da posse de Trump, em 20 de janeiro com equipe presente à cerimônia em Washington para antecipar as primeiras medidas do novo governo. O republicano promete assinar diversas ordens executivas já nas primeiras horas no cargo.

Além do canal, acompanhe as notícias da política americana pelo site exame.com, pela edição mensal da revista EXAME e em vídeos, nas redes sociais e no canal do YouTube da EXAME.