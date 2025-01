Vice-presidente chinês pede a Elon Musk para aprofundar relações com Pequim

O vice-presidente chinês, Han Zheng, reuniu-se em Washington com o magnata da tecnologia Elon Musk, a quem pediu que as empresas norte-americanas "aproveitem a oportunidade" de aprofundar suas relações econômicas com a China, informou nesta segunda-feira, 20, a mídia estatal.

Han, que participará na segunda-feira da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, encontrou-se no domingo com Musk e outros empresários, segundo a agência de notícias chinesa Xinhua.

Musk, conhecido como o homem mais rico do mundo e diretor executivo da Tesla e da SpaceX, é também um dos conselheiros mais próximos de Trump.

China incentiva maior colaboração empresarial

Han disse a Musk que a Tesla e outras empresas norte-americanas devem "aproveitar a oportunidade e compartilhar os frutos do desenvolvimento da China", além de fazer novas e maiores contribuições para a promoção das relações econômicas e comerciais sino-americanas.

De acordo com a Xinhua, Musk demonstrou interesse em "aprofundar a cooperação em investimentos com a China" e em desempenhar um "papel ativo" no comércio entre os dois países.

Impactos na relação sino-americana

Durante sua campanha eleitoral, Trump ameaçou a China e outros países com novos impostos de importação, mas também se mostrou disposto a dialogar com o presidente Xi Jinping.

Na última sexta-feira, Xi e Trump conversaram por telefone e prometeram trabalhar juntos para melhorar as relações bilaterais entre seus países.