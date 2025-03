Vice-consulesa da Colômbia é baleada durante assalto em São Paulo

Segundo a PM, o crime envolveu quatro criminosos. Eles teriam tentado roubar o celular de uma passageira de um táxi, e ambos reagiram ao assalto. Ainda de acordo com a corporação, o taxista e os assaltantes entraram em luta corporal.

A corporação informou que um policial militar da ativa, que estava de folga, presenciou a cena e interferiu. Houve troca de tiros. Claudia passava pela avenida a pé e foi atingida.

Segundo a PM, um criminoso foi preso e três fugiram. Ainda não sabe se algum deles foi baleado.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os quatro criminosos fogem em um Nivus branco, placa TLI9B35, que estava estacionado nas imediações do crime.

Pouco depois, policiais militares abordaram o veículo, que estava apenas com o condutor. Os outros três criminosos já haviam fugido. O motorista foi preso.

O Ministério das Relações Exteriores informa que, "nas últimas horas, nossa vice-cônsul em São Paulo - Brasil, Claudia Ortiz Vaca, foi vítima de um disparo, que, segundo as investigações preliminares das autoridades brasileiras, foi uma bala perdida em meio a um assalto a outras pessoas. De acordo com o boletim médico, a vice-cônsul está sendo operada, mas se encontra estável. O Consulado acompanhará o desenrolar da situação e prestará apoio a vice-cônsul e sua família a todo momento", informa nota do Consulado da Colômbia.

Em nota, a SSP afirma que a "Polícia Civil investiga uma tentativa de assalto ocorrida na manhã desta sexta-feira, 14, na avenida Nove de Julho. A vítima estava em um táxi quando foi abordada por dois criminosos em uma motocicleta. Um policial de folga viu e interveio. Durante a ação, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo e foi socorrida. Um dos criminosos foi detido e o outro conseguiu fugir. Todas as circunstâncias dos fatos são apurados e a PM acompanha a investigação".

No Brasil desde 2024

De acordo com a imprensa colombiana, Claudia foi nomeada para o cargo na capital paulista em janeiro de 2024. Conforme o decreto, assinado pelo então ministro das Relações Exteriores Álvaro Leyva, ela foi designada como terceira Secretária de Relações Exteriores do Consulado Geral da Colômbia em São Paulo.