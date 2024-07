O anúncio da proibição dos voos foi divulgado pelo Ministério dos Transportes no X.

A Venezuela anunciou vai suspender os voos vindos e com destino a Panamá e República Dominicana a partir de quarta-feira, 31, devido a "ações de ingerência" dos governos destes dois países em razão das eleições venezuelanas. As duas nações não reconheceram o resultado proclamado pelo Conselho Nacional Eleitoral - dando a vitória a Nicolás Maduro - e questionaram o processo de transparência eleitoral venezuelano.

Na segunda-feira, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciou a reeleição de Nicolás Maduro para um terceiro mandato (2025-2031) consecutivo, com 51,2% dos votos. O principal candidato da oposição, Edmundo González Urrutia , obteve 44,2%, de acordo com os dados oficiais divulgados pelo CNE. A oposição venezuelana reivindica a vitória, dizendo que González Urrutia teve 70% dos votos, segundo a líder opositora María Corina Machado, proibida pelo CNE de disputar a eleição.Nações tradicionalmente alinhadas a Maduro já o felicitaram pela vitória, como Rússia, Nicarágua, Cuba, China e Irã, mas outros demonstraram grande preocupação com a transparência das eleições na Venezuela como Portugal, Espanha e Estados Unidos.

Crise regional

A Venezuela anunciou na segunda-feira a expulsão de diplomatas de sete países latino-americanos em protesto contra o posicionamento de governos da região a respeito da transparência do processo eleitoral do país.

Caracas considerou que a posição de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai, "mina sua soberania". O governo bolivariano também ordenou a saída de seus diplomatas desses países. Na prática isso significa um rompimento nas relações entre as nações.