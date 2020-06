Venezuela eleva salário mínimo em 66%, para US$ 3,7 por mês

CARACAS (Reuters) – O governo venezuelano elevou o salário mínimo para 250.000 bolívares por mês, cerca de 3,71 dólares, na taxa de câmbio oficial vigente de uma economia que há dois anos sofre com uma hiperinflação que destrói o valor da moeda local.

O aumento de 66,66% está em vigor desde 1º de janeiro e se soma a um aumento de 33,33% no bônus de alimentação, a 200.000 bolívares.

O ex-ministro e atual membro da Assembleia Nacional Constituinte Francisco Torrealba postou no Twitter os decretos presidenciais publicados no diário oficial de 9 de janeiro de 2020.

O novo salário é suficiente para comprar uma caixa de ovos e cerca de 100 gramas de queijo branco fresco, ou um pouco mais de um 1 quilo de carne.

A inflação anualizada da Venezuela para novembro foi de 13.476%, segundo dados do Congresso. O último relatório do Banco Central em setembro de 2019 mostrou um aumento acumulado de 4.679,5% nos preços.

A oposição e analistas acusam o governo do presidente Nicolás Maduro de ser o responsável pela pior crise econômica da história do país, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. O líder esquerdista atribui os males da economia às sanções dos Estados Unidos.

(Reportagem de Deisy Buitrago)