Venezuela confirma transmissão das Olimpíadas após pagamento bloqueado

O governo venezuelano informou nesta quinta-feira (22) ter comprado os direitos para a transmissão no país dos Jogos Olímpicos de Tóquio, um dia depois de afirmar que o pagamento para este fim tinha sido bloqueado devido a sanções internacionais.

"Queremos anunciar a primeira vitória da Venezuela nos Jogos Olímpicos e é que o Comitê Olímpico Internacional confirmou que a Venezuela contará com a transmissão oficial da cerimônia de inauguração, das competições, da cerimônia de encerramento e de todos os detalhes", disse o ministro do Esporte, Mervin Maldonado, em contato do Japão com a TV estatal.

Maldonado detalhou que as Olimpíadas serão transmitidas pelo canal aberto da emissora estatal TVES e "dali (por) todas as fontes informativas do nosso país".

"A partir de amanhã, 23 de julho, e até o domingo, 8 de agosto, poderão desfrutar de cada uma das competições da nossa delegação nacional", destacou.

O pagamento aos direitos de transmissão tinha sido bloqueado, segundo o presidente Nicolás Maduro, que disse na quarta-feira que havia uma "perseguição financeira dos bancos".

O governo Maduro tem sido alvo de sanções internacionais encabeçadas pelos Estados Unidos, que não o reconhece como presidente da Venezuela após ter sido reeleito em eleições contestadas em 2018.

Estas medidas dificultam seu acesso ao sistema financeiro internacional. Caso parecido já ocorreu com o bloqueio de parte do pagamento para acessar o sistema Covax da OMS para adquirir vacinas contra a covid-19.

Segundo fontes próximas da negociação, a Venezuela pagou 2,5 milhões de dólares por direitos limitados para os Jogos, celebrados entre 23 de julho e 8 de agosto.

O país sul-americano, mergulhado na pior crise econômica da sua história moderna, participa das Olimpíadas deste ano com uma delegação de 43 esportistas e aposta nas vitórias de atletas como Yulimar Rojas, campeã mundial de salto triplo.