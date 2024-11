Vendas de robôs aspiradores disparam com subsídio e promoção Double 11

As vendas de robôs aspiradores aumentaram drasticamente no festival de compras Double 11 deste ano, impulsionadas pela política de subsídio do governo chinês, que incentiva a troca de equipamentos usados por novos. Dados da Suning.com revelaram que, entre 14 de outubro e 11 de novembro, as vendas de robôs aspiradores inteligentes subiram 200% em relação ao ano anterior.

Marcas líderes e competição acirrada

Segundo o portal chinês Yicai, no período de 14 de outubro até 12 de novembro, as marcas Ecovacs, Roborock, Dreame, Narwal e Tineco se destacaram no ranking de vendas de eletrodomésticos de limpeza na JD.com. A marca Roborock chegou a ocupar o primeiro lugar temporariamente, ilustrando a intensa competição entre as principais fabricantes.

Impacto do subsídio e preço médio

A taxa de penetração dos robôs aspiradores domésticos na China ainda é baixa, cerca de 5%. No entanto, o subsídio governamental, apelidado de “subsídio nacional”, tem contribuído para a popularização desses dispositivos ao reduzir seus preços. Na JD.com, robôs de médio e alto nível, com preços entre RMB 2.000 e RMB 7.000, tiveram alta demanda, levando alguns modelos a se esgotarem ou entrarem em pré-venda. Além disso, surgiram mais opções de robôs aspiradores populares abaixo de RMB 1.000.

De acordo com analistas da All View Cloud Data Technology, após a implementação do subsídio, de 26 de agosto a 13 de outubro deste ano, as vendas no varejo de robôs aspiradores cresceram 63% online e 94% em lojas físicas.

Expansão do subsídio e o futuro dos preços

Embora os eletrodomésticos de limpeza não estejam entre as principais categorias contempladas pelo “subsídio nacional” (que inclui TVs, ar-condicionados, e geladeiras), várias regiões ampliaram a política para incluir robôs aspiradores. Atualmente, com uma taxa de penetração de apenas 5%, o mercado ainda tem espaço para crescimento. Caso essa taxa alcance 10%, espera-se que os preços dos robôs aspiradores continuem caindo, favorecendo sua popularização.

Um relatório da All View Cloud Data Technology destacou que este ano os consumidores conseguiram adquirir eletrodomésticos de limpeza a preços mais baixos. No entanto, sem a garantia de subsídios para o próximo ano, as empresas enfrentam o desafio de manter a demanda e a estabilidade dos lucros, especialmente se houver redução nos preços.