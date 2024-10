Inovações em IA na China: De Robôs Humanóides a Veículos Inteligentes

“Estou com sede”, disse um visitante a um robô humanoide de 1,7 metro de altura e 65 quilos na 7ª Exposição Mundial de Voz, em Hefei, província de Anhui, leste da China. Sem hesitar, o robô humanoide identificou a garrafa de café entre outros objetos e a entregou ao visitante.

“Equipado com um modelo de linguagem de grande escala, nosso robô humanoide de segunda geração é mais inteligente e capaz de realizar tarefas delicadas, como servir café”, explicou Ji Chao, cientista-chefe de robótica da empresa de inteligência artificial iFLYTEK.

Expansão da Plataforma de IA na China

A plataforma de robótica “supercérebro” da iFLYTEK já beneficiou 450 empresas e 15.000 desenvolvedores em toda a China, ao disponibilizar seu modelo de linguagem, segundo Ji. A 7ª Exposição Mundial de Voz, realizada de quinta a domingo, apresenta mais de 200 produtos de Inteligência Artificial (IA), incluindo robôs humanoides, sistemas de interação homem-máquina e modelos de linguagem de última geração. O evento destaca o avanço rápido da IA e o crescimento de suas aplicações em diversos cenários.

A startup de robótica Unitree, de Hangzhou, apresentou seu robô humanoide Unitree H1, que pode se mover a 3,3 metros por segundo. “Vendemos mais de 100 unidades deste robô, ao preço de 90 mil dólares cada, demonstrando o enorme potencial para a comercialização dos robôs humanoides”, disse Li Jun, chefe de serviços técnicos da Unitree.

IA como Motor da Economia Digital Chinesa

Na China, a IA se tornou um motor fundamental para o desenvolvimento de novas forças produtivas. O relatório de trabalho do governo deste ano apresentou a iniciativa “AI Plus”, uma estratégia para impulsionar a economia digital e modernizar os setores industriais.

Entre as inovações, um sistema automático de teste de interação por voz para veículos de nova energia (NEVs) ganhou destaque. Dentro de um NEV, um robô interage com o veículo enquanto uma plataforma externa monitora em tempo real a precisão da interação, compilando os dados em um relatório. “A interação por voz é a função central do cockpit inteligente dos NEVs. Com este sistema automático, o tempo de teste foi reduzido para dois a três dias”, explicou Wu Jiangzhao, gerente-geral do Centro Nacional de Inovação em Voz Inteligente.

“A IA está transformando a indústria automotiva”, afirmou Yin Tongyue, presidente da montadora chinesa Chery. De veículos que “falam” a cockpits inteligentes, a Chery está aproveitando o boom da IA.

Aplicações do Dia a Dia com IA

Além dos avanços industriais, uma variedade de itens do cotidiano agora incorpora IA. A MiMouse, empresa de alta tecnologia em Anhui, exibiu seu mouse inteligente e um novo teclado inteligente que gera textos e traduz instantaneamente com apenas alguns toques. “O teclado e o mouse inteligentes ajudam a reduzir tarefas repetitivas para profissionais de escritório”, comentou Feng Haihong, gerente-geral da MiMouse, observando que cerca de 10 mil unidades do mouse foram vendidas em menos de um mês.

O setor de IA na China conta hoje com mais de 4.500 empresas e atingiu um valor de 578 bilhões de yuans em 2023, crescendo 13,9% em relação ao ano anterior. “No futuro, a IA irá transformar padrões industriais, competitivos e de pesquisa científica”, disse Liu Qingfeng, presidente da iFLYTEK, durante o evento.