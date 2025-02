Trudeau diz que Canadá responderá imediatamente se Trump impuser tarifas a partir da próxima semana

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, respondeu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e advertiu que, se o governo americano impuser sobretaxas aos produtos canadenses a partir da próxima terça-feira, 4 de março, seu país responderá de forma "imediata".

Trudeau disse em uma entrevista coletiva em Montreal na última quinta-feira, 27, que o objetivo do governo canadense agora é “fazer tudo o que for necessário para evitar essas tarifas”, que estão relacionadas ao fluxo de fentanil e imigrantes ilegais através da fronteira comum.

O primeiro-ministro canadense reiterou que “o Canadá não é uma fonte de problemas para os EUA” e que menos de 0,1% do fentanil que circula nos EUA vem do país vizinho.

“Mas se tarifas injustificadas forem impostas ao Canadá na terça-feira, teremos uma resposta imediata e forte”, disse.

A declaração de Trudeau foi dada depois de Trump ter assegurado em sua rede social, Truth Social, que as tarifas prometidas sobre México e Canadá entrarão em vigor em 4 de março se o “flagelo” do tráfico de fentanil continuar e não for “seriamente reduzido”.

Também nesta quinta-feira, uma delegação liderada pelos ministros da Segurança Pública e da Imigração do Canadá, David McGuinty e Marc Miller, respectivamente, iniciou uma visita de dois dias a Washington para tentar convencer o governo Trump a não impor as sobretaxas.