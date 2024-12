Vanuatu declara estado de emergência após terremoto de 7,3 graus deixar 14 mortos

As autoridades de Vanuatu declararam estado de emergência nesta quarta-feira, 18, após um terremoto de 7,3 graus de magnitude ter atingido ontem a nação insular, deixando um número preliminar de 14 mortos e mais de 200 feridos, enquanto continua a busca por desaparecidos.

Em nota, o governo explicou que esta declaração será válida até 24 de dezembro e servirá para enfrentar mais rapidamente o desastre causado pelo terremoto, que afetou principalmente a capital, Porto Vila.

Um pacote de primeiros socorros foi enviado da vizinha Austrália para Vanuatu, no valor de 2 milhões de dólares australianos (cerca de R$ 7,7 milhões), incluindo 64 trabalhadores de assistência em desastres, segundo informou o Ministério da Defesa australiano.

As agências da ONU também disseram que estão prontas para enviar mais ajuda em coordenação com as autoridades. O UNICEF, por exemplo, estima que cerca de 40.000 crianças precisam de assistência urgente devido ao terremoto.

O Escritório de Gestão de Desastres de Vanuatu afirmou em um comunicado que havia "muitos feridos e desaparecidos" e que o número de mortos deve aumentar, com Porto Vila sendo o lugar onde 14 pessoas morreram até agora. Sabe-se que algumas delas foram vítimas de deslizamentos de terra que ocorreram após o terremoto.

Pelo menos dez edifícios na cidade, com menos de 50.000 habitantes, sofreram "danos estruturais", incluindo as embaixadas dos Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia, acrescentou o comunicado, em linha com o que as próprias delegações disseram na véspera.

O aeroporto de Porto Vila está fechado, exceto para aeronaves de ajuda humanitária.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) declarou em um comunicado que cerca de 116.000 pessoas em Vanuatu foram afetadas e que as telecomunicações continuam interrompidas em partes do arquipélago.

Danos em estradas, pontes e outras infraestruturas também dificultam o acesso a algumas áreas, acrescentou o OCHA. O principal hospital de Porto Vila também foi danificado e tendas foram montadas do lado de fora para tratar pacientes.

O Serviço Geológico dos EUA, que registra a atividade sísmica ao redor do mundo, disse que o terremoto ocorreu às 12h47 de terça-feira (hora local, 22h47 de segunda-feira no horário de Brasília), situando-o a uma profundidade de 57,1 quilômetros abaixo do leito marinho.

Por sua vez, o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC) elevou a magnitude do terremoto para 7,4.

O epicentro do terremoto, que foi seguido por tremores secundários de magnitudes de 5,5 e 5,4 graus, foi localizado cerca de 30 quilômetros a oeste de Porto Vila, de acordo com o serviço dos EUA.

Após o terremoto, o americano Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, sediado em Honolulu, indicou a possibilidade de ondas de tsunami de 0,3 a 1 metro acima do nível da maré nas costas de Vanuatu, mas posteriormente suspendeu o alerta.

A emissora de televisão “VBTC” mostrou imagens de dezenas de pessoas chegando a um hospital da capital em vans, carros e carregadas nos braços de terceiros, além de estradas bloqueadas por deslizamentos de terra e prédios e veículos destruídos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou em sua conta na rede social X que enviou uma equipe ao local para auxiliar o Hospital Vila Central e o Ministério da Saúde em ações de emergência.

Vanuatu está localizada perto do chamado Círculo de Fogo do Pacífico e dos vulcões submarinos da Bacia de Lau e, portanto, está frequentemente sujeita a atividades sísmicas.

Com uma população de cerca de 250.000 habitantes, a República de Vanuatu é composta por um arquipélago de origem vulcânica.