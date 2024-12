Hospitais de Vanuatu tratam feridos após terremoto de 7,3 graus

O terremoto de 7,3 graus de magnitude que abalou Vanuatu nesta terça-feira, 17, causou sérios danos à infraestrutura e aos edifícios na capital, Porto Vila, onde hospitais estão tratando dezenas de feridos, de acordo com a imprensa local, enquanto relatos de possíveis fatalidades ainda estão sendo confirmados.

A emissora de televisão “VBTC” mostrou imagens de dezenas de pessoas chegando a um hospital da capital em vans, carros e carregadas nos braços de terceiros, além de estradas bloqueadas por deslizamentos de terra e prédios e veículos destruídos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou em sua conta na rede social X que enviou uma equipe ao local para auxiliar o Hospital Vila Central e o Ministério da Saúde em ações de emergência.

O número exato de vítimas ainda não é conhecido e as autoridades de Vanuatu não forneceram nenhuma informação oficial.

Em sua conta no X, Katie Greenwood, chefe da delegação da Federação Internacional da Cruz Vermelha no Pacífico, declarou que há pelo menos seis mortos e muitos feridos, e que o contato com as equipes no terreno está sendo afetado pelas interrupções nos serviços de comunicação.

Dan McGarry, jornalista de Vanuatu, disse à Agência EFE que a polícia de Porto Vila o informou sobre a morte de uma pessoa e que ele mesmo viu vários feridos logo após o terremoto, incluindo três "em estado grave".

O repórter afirmou que a extensão dos danos fora da capital devido aos cortes de comunicação é atualmente desconhecida.

O Serviço Geológico dos EUA, que registra a atividade sísmica ao redor do mundo, disse que o terremoto ocorreu às 12h47 (hora local, 22h47 de segunda-feira no horário de Brasília), situando-o a uma profundidade de 57,1 quilômetros abaixo do leito marinho.

Por sua vez, o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC) elevou a magnitude do terremoto para 7,4.

O epicentro do terremoto, que foi seguido por tremores secundários de magnitudes de 5,5 e 5,4 graus, foi localizado cerca de 30 quilômetros a oeste de Porto Vila, de acordo com o serviço dos EUA.

Várias embaixadas relataram danos em seus edifícios em Vanuatu. A embaixada dos EUA emitiu um comunicado dizendo que seu prédio em Porto Vila sofreu "danos consideráveis" e está "fechado" até novo aviso.

Mais tarde, divulgou outra declaração afirmando que toda a equipe de sua legação estava segura.

O ministro das Relações Exteriores da Nova Zelândia, Winston Peters, disse em uma mensagem no X que seu país está "profundamente preocupado" com o terremoto e os danos que causou, e que está monitorando a situação de perto.

Sua embaixada na capital, que divide espaço com a de Estados Unidos, França e Reino Unido, sofreu "danos significativos", acrescentou.

A ONG CARE também declarou em um comunicado que seu escritório em Porto Vila foi danificado e que muitos prédios desabaram na capital, onde boa parte de seus 50.000 habitantes estariam sem fornecimento de água e eletricidade.

De acordo com o órgão independente de vigilância da segurança cibernética NetBlocks, a conectividade com a internet foi praticamente perdida em Vanuatu após o terremoto, sem especificar por quanto tempo.

Vanuatu está localizada perto do chamado Círculo de Fogo do Pacífico e dos vulcões submarinos da Bacia de Lau e, portanto, está frequentemente sujeita a atividades sísmicas.

Com uma população de cerca de 250.000 habitantes, a República de Vanuatu é composta por um arquipélago de origem vulcânica.