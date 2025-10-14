Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Unidade militar insurgente anuncia ter tomado o poder em Madagascar

O grupo CAPSAT toma o poder do país após fuga do presidente e protestos populares

Madagascar: CAPSAT toma o poder e suprime constituição do país (Photo by Luis TATO )

Madagascar: CAPSAT toma o poder e suprime constituição do país (Photo by Luis TATO )

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14h27.

O Corpo de Administração de Pessoal e Serviços do Exército de Terra (CAPSAT), uma força militar insurgente de Madagascar, anunciou nesta terça-feira, 14, a supressão da Constituição e a tomada do poder no país insular localizado no sudeste da África.

"Vamos assumir nossas responsabilidades, vamos tomar o poder", declarou à imprensa o líder do CAPSAT, coronel Michael Randrianirina, no Palácio Ambotsirohitra, a sede da presidência na capital, Antananarivo.

"Diante das repetidas violações da Constituição, do desrespeito aos direitos humanos e do saque da nação, um conselho composto pelo Exército, pela Gendarmaria e pela polícia nacional assumirá as funções do chefe de Estado, ao qual poderão se juntar membros civis em alguns dias", explicou Randrianirina.

De acordo com a autoridade, esse conselho terá no máximo dois anos para "reconstruir as bases da nação" e, como parte desse processo de transição, "será realizado um referendo constitucional".

O líder do CAPSAT também anunciou a suspensão das atividades do Senado, do Tribunal Constitucional e do Tribunal Superior de Justiça, mas garantiu que a Assembleia Nacional (câmara baixa do parlamento) continuará a exercer suas funções.

Destituição do presidente

O anúncio foi feito logo depois que a Assembleia Nacional votou pela destituição do presidente malgaxe Andry Rajoelina, que fugiu para um "lugar seguro" após a grave crise política provocada pelos protestos populares que abalaram o país desde 25 de setembro.

Na sessão, da qual participaram 131 dos 163 deputados, 130 votaram a favor da destituição, de acordo com o vice-presidente da câmara, Siteny Randrianasoloniaiko, apesar de o presidente ter emitido um decreto nesta terça-feira para dissolver a instituição.

Rajoelina, que confirmou na segunda-feira que havia fugido para um "lugar seguro" para proteger sua vida - sem especificar seu paradeiro, mas dando a entender que poderia estar fora do país - assinou o decreto em uma tentativa de impedir a votação liderada pela oposição para tirá-lo do poder.

No entanto, Randrianasoloniaiko argumentou que o decreto não tem validade legal, pois não tem o selo oficial ou a assinatura do presidente.

Crise política

No domingo, a presidência malgaxe denunciou uma tentativa de golpe depois que grupos de militares se juntaram a milhares de manifestantes contra o governo no sábado. No mesmo dia, o CAPSAT alegou ter assumido o controle das Forças Armadas.

Pedindo "desobediência" a qualquer ordem para abrir fogo contra a população, unidades do grupo a bordo de veículos blindados se juntaram às manifestações em massa em Antananarivo.

O CAPSAT esteve envolvido em um golpe de Estado em 2009 que derrubou o então presidente, Marc Ravalomanana, e levou Rajoelina ao poder pela primeira vez.

Embora tenham surgido inicialmente para protestar contra os cortes recorrentes de água e eletricidade, as mobilizações, impulsionadas pelos jovens da Geração Z, tornaram-se antigovernamentais e passaram a exigir a renúncia de Rajoelina, cuja proposta de um diálogo nacional foi rejeitada pelos organizadores.

Inspirados por recentes mobilizações de jovens em países como Quênia e Nepal, esses protestos são os mais fortes a atingir Madagascar em anos. 

Acompanhe tudo sobre:Protestos no mundo

Mais de Mundo

Premier francês suspende reforma da Previdência até 2027; Macron ameaça antecipar eleições

Aeroporto de Lisboa tem atrasos de mais de uma hora após implementação de novo sistema de fronteiras

Hamas recupera terreno em Gaza após retirada israelense

Na Itália, quase 10% da população vive em pobreza absoluta em 2024

Mais na Exame

Brasil

Prova prática em carros automáticos? Entenda o que deve mudar com a CNH sem autoescola

Negócios

Airbus A320 supera Boeing 737 como avião mais vendido da história

Carreira

Desenvolver essas quatro características é a chave para se tornar um bom líder

Inteligência Artificial

A inteligência artificial vai substituir os profissionais juniores?