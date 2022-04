UE finaliza lei para combater abusos na Internet; veja principais pontos

Os países membros da União Europeia e seus órgãos executivo e legislativo terminaram, no sábado, 23, uma nova legislação que vai permitir combater os discursos de ódio e as campanhas de desinformação.

Veja também

Twitter veta anúncios que desafiam a ciência das mudanças climáticas

Quem é o campeão olímpico russo que rompeu laços com Putin

Depois de longos meses de negociação, um "acordo" foi alcançado entre as instituições europeias a respeito da Lei de Serviços Digitais (DSA), indicou, no Twitter, o comissário europeu de Mercado Interno, Thierry Breton.

Yes, we have a deal!

With the #DSA, the time of big online platforms behaving like they are “too big to care” is coming to an end.

A major milestone for 🇪🇺citizens.

Congratulations to the European Parliament & Council and thank you to the great EU team working countless hours! pic.twitter.com/jmCoZMQ3lO

— Thierry Breton (@ThierryBreton) April 23, 2022