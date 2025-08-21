Ucrânia denuncia ataque massivo russo com 574 drones e 40 mísseis

A Força Aérea da Ucrânia denunciou nesta quinta-feira que a Rússia lançou durante a noite 574 drones e 40 mísseis contra alvos em todo o país, incluindo a parte oeste, em um momento em que os aliados ocidentais debatem possíveis garantias de segurança para Kiev no âmbito de futuras conversas de paz com Moscou.

As autoridades regionais de Lviv, no oeste da Ucrânia, relataram uma vítima fatal e dois feridos, um deles em estado grave, em razão dos ataques russos da última noite.

As defesas ucranianas conseguiram neutralizar 546 drones, tanto kamikazes quanto réplicas, e 31 mísseis, segundo o balanço provisório fornecido por Kiev.

Entre os projéteis derrubados havia um míssil aerobalístico do tipo Kinzhal, 18 mísseis de cruzeiro Kh-101 e 12 mísseis de cruzeiro Kalibr.

Por outro lado, foram registrados impactos de drones e mísseis em 11 locais em todo o país, e em três pontos também caíram fragmentos de drones derrubados, detalhou a Força Aérea.

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, declarou que, "contra todos os esforços para pôr fim à guerra", a Rússia atacou massivamente nesta noite alvos civis e da infraestrutura de energia.

"Um dos mísseis atingiu um importante produtor americano de eletrônicos em nossa região mais ocidental, causando sérios danos e vítimas", afirmou, garantindo que se tratava de instalações "completamente civis".

Sybiha ressaltou que não se trata do primeiro ataque contra empresas americanas na Ucrânia e lembrou os que ocorreram neste ano contra os escritórios da Boeing em Kiev.

Nesse contexto, classificou de "cruciais" os esforços para obrigar a Rússia a pôr fim à guerra e reiterou a disposição da Ucrânia em realizar "qualquer esforço" para aproximar a paz.

Sybiha destacou a importância de que ocorra uma reunião bilateral em nível de líderes com a Rússia, bem como a necessidade de reforçar as defesas aéreas ucranianas com sistemas adicionais e de que os parceiros ocidentais forneçam garantias de segurança sólidas.

Segundo o jornal “The Kyiv Independent”, a fábrica americana atacada é a da multinacional eletrônica Flex na cidade de Mukachevo, no oeste do país, na qual trabalham cerca de 800 funcionários no turno da noite.