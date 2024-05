Trump vai ser preso? Quando sai a sentença? Veja respostas

O ex-presidente Donald Trump foi condenado nesta quinta, 30, por fraude fiscal envolvendo o pagamento de suborno a uma ex-atriz pornô. A sentença ainda será anunciada, em 11 de julho. Com isso, Trump se torna o 1º ex-presidente dos EUA na história a ser condenado em um caso criminal.

O que acontece com ele agora? Veja abaixo perguntas e respostas sobre o caso:

Trump vai ser preso?

O ex-presidente poderá ser condenado a até quatro anos de prisão. A sentença será anunciada em 11 de julho.

Trump pode ser eleito mesmo condenado?

Sim. A lei americana não veta candidatos condenados ou presos.

Por que Trump foi condenado?

Ele foi acusado de fraude fiscal ao pagar suborno para a ex-atriz Stormy Daniels, disfarçados por meio de pagamentos fictícios ao seu então advogado. Como ele pagou pelo silêncio durante a campanha eleitoral, foi acusado de maquiar gastos de campanha.

Como a condenação de Trump pode afetar a eleição dos EUA?

É uma das grandes questões em aberto. A lei americana não impede que uma pessoa condenada possa disputar as eleições ou tomar posse, mas uma condenação pode reduzir seu número de votos, especialmente entre os eleitores independentes, que podem decidir a eleição.

Trump pode tomar posse mesmo preso?

A lei americana não veta isso e ele, em tese, poderia tomar posse.

Trump pode se perdoar se for eleito?

Em tese, nada o impede. O presidente tem direito ao perdão presidencial, e não há veto que use isso a favor de si mesmo. No entanto, ele só poderia usar isso após a posse, prevista para 20 de janeiro, caso seja eleito.