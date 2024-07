Sexta-feira será de chuvas no Norte, Nordeste e Sul do país; Sudeste terá frente fria; veja previsão

A sexta-feira será de chuvas no litoral nordestino, em partes do Norte e do Sul do país, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Especialistas também emitiram um alerta de perigo potencial de baixa umidade para grande parte da região central do país. Segundo o aviso, a umidade relativa do ar deve variar entre 20 e 30% durante o dia.

Após geadas atingirem o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e no Paraná nesta quinta-feira, a expectativa é que o frio se intensifique até o fim do mês. De acordo com o MetSul Meteorologia, uma massa de ar frio deve atingir o Sul do país no fim da semana e seguir para o Sudeste até o final de julho.

Veja o alerta emitido pelo Inmet

Segundo o Inmet, serão afetados os estados do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Curitiba, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. Também terão ar seco partes do Acre e do Amazonas, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Piauí, Ceará e Maranhão. Embora o Inmet entenda que há baixos riscos à saúde, o instituto recomenda ingerir bastante líquido e evitar desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

No Rio de Janeiro, a temperatura deve ficar entre 31ºC e 15ºC nesta sexta-feira. São Paulo, Belo Horizonte, e Vitória seguem o mesmo padrão, variando entre 28ºC e 12ºC. O céu será de poucas nuvens nas capitais do Sudeste. No litoral nordestino, as mínimas ficarão em 22ºC. Já as máximas alcançam 28ºC, em média.

O frio deve persistir no Sul do país, com mínimas de 12ºC em Porto Alegre, 16ºC em Florianópolis e 11ºC em Curitiba. As máximas podem alcançar 22ºC, 23ºC e 25ºC, respectivamente. Goiânia e Brasília serão as únicas capitais com o céu limpo, com temperaturas entre 31ºC e 11ºC. No Norte, o calor ultrapassa os 30ºC e o Inmet prevê máxima de 36ºC em Porto Velho e 35ºC em Belém.