Trump tuíta de hospital após ser internado: “Estou bem, eu acho”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou pela primeira vez, após ser internado no hospital militar Walter Reed, na noite de ontem, diagnosticado com a covid-19. Pelo Twitter, o republicano publicou na madrugada deste sábado (horário de Brasília) a seguinte mensagem: “Estou bem, eu acho. Obrigado a todos!”.

Antes de ser encaminhado ao hospital, que fica nos arredores de Washington, Trump já havia publicado um vídeo, na mesma rede social, dizendo que “achava que estava muito bem” e que a internação foi feita para garantir que “tudo dê certo”.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020