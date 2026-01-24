Segunda rodada de negociações sobre guerra na Ucrânia é encerrada

A segunda rodada de negociações entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, com foco em uma possível resolução para a guerra na Ucrânia, foi concluída neste sábado, 24, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A confirmação foi feita por Diana Davitian, porta-voz de Rustem Umerov, negociador-chefe da delegação ucraniana. “Sim”, respondeu, ao ser questionada por jornalistas se a reunião havia terminado.

Agências estatais russas relataram que os representantes de Moscou já haviam retornado ao hotel na capital.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os resultados ou eventuais acordos discutidos durante o encontro.