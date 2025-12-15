Kevin versus Kevin: quem será o indicado de Trump à presidência do Fed

O presidente Donald Trump afirmou que Kevin Hassett e Kevin Warsh são hoje seus dois principais nomes para comandar o Federal Reserve. Em entrevista ao Wall Street Journal na última sexta-feira, 12, Trump sinalizou que Warsh ganhou terreno e passou a dividir o favoritismo com Hassett, até então visto como o candidato mais provável ao cargo.

“Eu acho que os dois Kevins são ótimos”, disse Trump. “Acho que há mais algumas pessoas que também são ótimas.” O presidente também deixou claro que espera que o próximo chefe do banco central o consulte sobre as decisões de juros, algo que contrariaria a tradição de independência do Fed.

Quem é Kevin Warsh

Kevin Warsh foi membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve entre 2006 e 2011. Atualmente, é pesquisador visitante na Hoover Institution e professor da Stanford Graduate School of Business. No mercado, é visto como um candidato competitivo por defender uma visão otimista da economia americana e por acreditar que a atual administração pode inaugurar um novo ciclo de prosperidade.

Warsh já criticou o que considera uma postura excessivamente conservadora do Fed na leitura dos dados econômicos. Ele também defende uma “mudança de regime” na política monetária, após anos de ajustes rápidos nas taxas de juros. Classificado como “hawkish” — perfil que tende a apoiar juros mais altos para controlar a inflação —, sua eventual nomeação poderia fortalecer o dólar e reforçar o compromisso com a estabilidade de preços.

Segundo a Bloomberg, Trump se reuniu com Warsh na quarta-feira (10), embora não esteja claro se pretende conversar com outros candidatos antes de definir o escolhido.

Trump afirmou que Warsh lhe disse que os custos de empréstimos deveriam ser mais baixos. O presidente, que tem buscado exercer maior influência sobre o Fed em seu segundo mandato, voltou a demonstrar frustração com o fato de o banco central não ter reduzido os juros com mais vigor sob a presidência de Jerome Powell.

Na entrevista ao Wall Street Journal, Trump voltou a defender cortes agressivos nas taxas, dizendo que os juros deveriam estar em “1% e talvez até menos que isso”.

Quem é Kevin Hassett

Kevin Hassett: atual assessor de Trump, disse que cortaria juros 'imediatamente' (Jonathan Ernst/Reuters)

Kevin Hassett tem 63 anos e é diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca. A possível indicação colocaria no comando do Fed um aliado de confiança do presidente. Pessoas próximas às discussões afirmam que Trump conhece bem Hassett, confia em seu julgamento e vê na nomeação uma oportunidade de alinhar a política monetária à sua visão de economia.

Em entrevista à Fox News em 20 de novembro, Hassett afirmou que cortaria as taxas imediatamente se estivesse no comando do Fed, citando dados que, segundo ele, justificariam a flexibilização. Ele também criticou o banco central por perder o controle da inflação no período pós-pandemia.

Hassett também trabalhou com o genro de Trump, Jared Kushner, na eloboração de políticas de imigração e apoiou uma mudança para acabar com as isenções de sanções para países que compram petróleo iraniano.

Durante o primeiro governo de Trump, ele atuou como presidente do Conselho de Consultores Econômicos por dois anos, apoiando os cortes de impostos às empresas e defendendo mais tarifas a importações.

Hassett atuou anteriormente como acadêmico de política fiscal no think tank conservador American Enterprise Institute antes de Trump nomeá-lo para o cargo na Casa Branca em 2017.