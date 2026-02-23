Novo remédio da dona do Ozempic fica para trás em disputa com Mounjaro

As ações da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk caíram 15% nesta segunda-feira, 23, no menor nível desde junho de 2021. O motivo está atrelado ao seu novo remédio de emagrecimento, CagriSema, que não conseguiu comprovar que é tão eficaz quanto a tirzepatida, desenvolvida pela concorrente Eli Lilly.

Os papéis da Novo Nordisk, dona do Ozempic e do Wegovy, recuaram para 256 coroas dinamarquesas (US$ 40,37 dólares aproximadamente) em Copenhague, ao passo que as ações da Eli Lilly, dona do Mounjaro e Zepbound, subiram 3,5% no pré-mercado em Nova York, em torno de US$ 1.010.

Um comunicado da dinamarquesa divulgado pela CNBC mostrou que o estudo clínico de 84 semanas evidenciou que pacientes tratados com 2,4 miligramas (mg) de CagriSema — combinação dos princípios ativos semaglutida e cagrilintida — registraram perda média de peso de 23%.

O resultado, porém, ficou abaixo dos 25,5% observados entre os pacientes que receberam 15 mg de tirzepatida, da Eli Lilly. O baque veio em um contexto em que o CagriSema era apontado como uma das principais apostas da farmacêutica para sustentar a liderança no mercado de obesidade.

Isso ocorre no momento em que o Zepbound, da rival americana, já supera o Ozempic e o Wegovy em número de prescrições nos Estados Unidos (EUA), segundo fontes ouvidas pela CNBC.

"CagriSema tem potencial", diz diretor

O diretor-científico da Novo Nordisk, Martin Holst Lange, afirmou, ainda assim, que o CagriSema tem potencial para se tornar o primeiro tratamento combinado dos hormônios GLP-1 e amilina aprovado para obesidade.

Para o executivo, a solução desenvolvida pela Novo Nordisk proporciona efeitos adicionais de perda de peso clinicamente relevantes, superiores aos observados apenas com a ação do GLP-1.

A empresa informou, também, que pretende conduzir novos ensaios para explorar o potencial máximo do medicamento, incluindo testes com doses mais elevadas e diferentes combinações.

Desempenho é nova tensão para Novo Nordisk

O desempenho mais fraco no ensaio clínico é visto como mais um momento de tensão para a Novo Nordisk, cujas ações já acumulavam queda de quase 50% ao longo de 2025. Além da pressão competitiva da Eli Lilly, a farmacêutica enfrenta um ambiente de preços mais baixos nos EUA.

Também pesa a perda de exclusividade de patentes do Wegovy e do Ozempic em alguns mercados, como o Brasil. Neste cenário, a companhia projetou, no início do mês, que o crescimento de vendas e lucros deverá desacelerar, com variação estimada entre 5% e 13% em 2026.

Corrida contra obesidade está acirrada

Sobre o atual momento de volatilidade e revisão das expectativas de crescimento, o CEO da Novo Nordisk, Mike Doustdar, afirmou à CNBC, no início do mês, que os investidores precisam se preparar para novas oscilações. "As pessoas devem esperar uma queda (nas ações) antes de uma recuperação."

A empresa segue com fortes esperanças para o medicamento CagriSema. Todavia, o desempenho das ações registrado hoje reforça a leitura de que a corrida pelo domínio global dos tratamentos contra a obesidade ficou mais acirrada e mais desafiadora para os players que atuam no mercado.