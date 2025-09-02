Bolsas globais operam com cautela em meio a incertezas sobre tarifas de Trump

Os mercados globais abriram nesta terça-feira, 2, em direções opostas, com investidores atentos à decisão judicial sobre tarifas nos Estados Unidos, à cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (SCO) na Ásia e a balanços corporativos na Europa.

Os pregões da Ásia fecharam de forma mista. Os investidores acompanharam a cúpula da SCO em Tianjin, na China, onde líderes de China, Rússia, Índia e outros países discutiram maior integração econômica e alternativas ao sistema financeiro ocidental, em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos.

No Japão, o Nikkei 225 avançou 0,29%, enquanto o Topix subiu 0,61%. Em destaque, as ações da fabricante de bebidas e alimentos Suntory Beverage & Food subiram 2,94% após a renúncia de seu CEO, Takeshi Niinami, em meio a uma investigação policial.

Na Coreia do Sul, o Kospi registrou alta de 0,94% e o Kosdaq ganhou 1,15%, após a divulgação do índice de preços ao consumidor do país, que subiu 1,7% em agosto, abaixo da previsão de 2%.

Na China, o movimento foi negativo: o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,47%, enquanto o CSI 300, que reúne as maiores ações listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,74%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,3%, pressionado pela multa de AU$ 3,88 milhões aplicada à unidade local do banco francês Société Générale e pelo déficit em conta corrente de AU$ 13,7 bilhões no 2º trimestre, menor que o previsto. Mercado europeu

Na abertura da sessão, os mercados europeus operavam majoritariamente em queda. Por volta das 6h (horário de Brasília), o Stoxx 600 recuava 0,75%, com o DAX da Alemanha em baixa de 1,11%, o FTSE 100 de Londres em queda de 0,46% e o CAC 40 da França em leve recuo de 0,12%.

Entre os destaques corporativos, a suíça Partners Group subia após divulgar lucro semestral acima do esperado, enquanto a alemã Fresenius Medical Care despencava 5,5% após rebaixamento de recomendação pelo UBS.

O setor bancário italiano também movimenta investidores, com o Monte dei Paschi elevando sua proposta para adquirir o Mediobanca, agora incluindo um componente em dinheiro que representa prêmio de 11,4% em relação ao fechamento mais recente da ação.

No câmbio, a libra esterlina registrava queda de 0,9% frente ao dólar em Londres, negociada a US$ 1,3407, refletindo preocupações fiscais no Reino Unido.

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, os mercados não abriram na véspera por conta do feriado de dia do trabalho. Nesta manhã, os futuros de Wall Street recuavam levemente: Dow Jones (-0,41%), S&P 500 (-0,51%) e Nasdaq 100 (-0,68%).

Os investidores continuam atentos à decisão de uma corte federal de apelações, que considerou ilegais a maior parte das tarifas impostas globalmente pelo presidente Donald Trump. O republicano afirmou que recorrerá.