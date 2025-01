Davos ou Trump? Bilionários e CEOs ficam divididos entre eventos estratégicos

Com dois eventos globais marcados para o mesmo dia, líderes empresariais e políticos devem escolher entre a posse de Donald Trump e a reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos.

O dia 20 de janeiro traz um impasse para os principais nomes do mundo dos negócios e da política global: a posse de Trump em Washington D.C. e o encontro anual em Davos, na Suíça, promovido pelo Fórum Econômico Mundial.

Enquanto a posse de Trump está marcada para o meio-dia no horário local (14h no horário de Brasília), Davos inicia às 15h na Suíça (11h no horário de Brasília). Dessa forma, é impossível estar presente em ambos os eventos.

A decisão sobre qual evento priorizar pode influenciar o futuro político e econômico dos participantes. Para muitos, participar da posse do presidente da nação mais poderosa do mundo pode representar uma oportunidade de estabelecer relações diretas com Trump, cuja gestão impactará os próximos quatro anos.

Por outro lado, Davos oferece um ambiente único para networking, reunindo a elite empresarial e política global em discussões sobre as tendências econômicas e sociais, com potencial de benefícios que vão além de um único mandato presidencial.

Quem estará presente em cada evento?

Entre os convidados para a posse de Trump estão figuras como Elon Musk, CEO da Tesla, Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Mark Zuckerberg, CEO da Meta. Além disso, empresas como Google, Uber, OpenAI e as próprias Amazon e Meta estão entre as que fizeram doações de US$ 1 milhão para o fundo de posse de Trump, garantindo acesso privilegiado a eventos exclusivos, segundo o The New York Times.

Entretanto, alguns eventos relacionados à posse já atingiram a capacidade máxima, o que pode limitar o acesso de alguns doadores a determinados momentos importantes.

Em Davos, a página oficial do Fórum Econômico Mundial confirma a presença de mais de 1.600 líderes empresariais e mais de 350 líderes governamentais. Curiosamente, o próprio Trump também está listado entre os participantes confirmados para o evento.

Davos continuará até 24 de janeiro, permitindo que figuras-chave participem mesmo após o dia 20. Já a posse de Trump é um evento único e limitado àquela data, aumentando a pressão sobre aqueles que precisam decidir onde estar.

Ambos os eventos oferecem plataformas valiosas, mas escolhas estratégicas agora podem moldar relações e oportunidades de negócios que irão repercutir por anos.