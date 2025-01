Resposta de Trump à DeepSeek, relatório da Vale e primeiro dia de Copom: o que move o mercado

Os mercados globais amanhecem com investidores querendo saber se Wall Street conseguirá se recuperar da forte queda da última segunda-feira, 27, após o choque no mercado com a inteligência artificial (IA) da China, a DeepSeek, vista como ameaça à liderança das empresas de tecnologia americanas.

Após registrar queda de quase 3%, o índice futuro Nasdaq se recupera ligeiramente, assim como Dow Jones e S&P 500 também sobem. Na esteira dos reflexos, o mercado também repercute a resposta de Donald Trump ao caso da DeepSeek. O republicano elogiou a tecnologia, mas disse que ela precisa servir de alertas às empresas norte-americanas.

O dia também marca o início das reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). Por aqui, a expectativa é que o Banco Central (BC) eleve a taxa de juros em 1 ponto percentual, enquanto nos Estados Unidos, as projeções apontam que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) deve realizar a manutenção da taxa.

Resposta de Trump à DeepSeek

O lançamento recente do modelo de IA DeepSeek-R1, da startup chinesa de mesmo nome, abalou os mercados na na sessão de ontem.

Um dos reflexos mais imponentes foi a perda de US$ 600 bilhões de valor de mercado da Nvidia (NVDA), que recuou mais de 16% – a maior perda já registrada para uma única empresa. Hoje, a gigante de semicondutores sobe mais de 5% no pré-mercado.

O novo modelo, de código aberto, tem performance comparável ao OpenAI-o1, mas tem um diferencial: ele foi desenvolvido por uma fração do custo de outras IA. Segundo a empresa, os valores giraram em torno de 3% a 5% do valor utilizado no modelo proprietário da OpenAI, o equivalente a menos de US$ 6 bilhões.

A dominância da hegemonia americana no setor de tecnologia passou a ser questionada e o mundo voltou-se para os milhares de downloads para iPhone, com o modelo DeepSeek superando os do ChatGPT, da OpenAI.

Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite desta segunda-feira, 27, durante reunião de republicanos da Câmara em seu resort em Miami, que irá impor tarifas sobre a importação de vários produtos, como semicondutores, aço, alumínio e cobre.

O republicano também prometeu tarifas a países que representam uma ameaça à segurança americana. Contudo, Trump não mencionou mais detalhes, como prazo nem se a China seria alvo dessas tarifas.

Mas Trump mencionou diretamente a DeepSeek dizendo que o modelo de IA chinês precisa servir de alerta para as empresas norte-americanas.

"Nos últimos dias, venho lendo sobre as companhias chinesas. Uma em particular fez um método mais rápido e muito menos caro para lidar com a IA. Isso é bom", afirmou. "Você não precisa gastar tanto dinheiro. Já fiz isso como chefe."

Segundo Trump, o alerta é para que as empresas americanas foquem em competir para ganhar na disputa pela primazia das tecnologias de IA.

Relatório de Vale

De olho na agenda das empresas, Vale (VALE3) divulga seu relatório de produção e vendas do quarto trimestre de 2024 hoje após o fechamento do mercado.

Já na agenda de indicadores, o destaque local é para a arrecadação federal de dezembro, que será divulgada pela Receita Federal às 10h30. Na sequência, haverá uma coletiva sobre a arrecadação.