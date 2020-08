Trump libera nova ajuda econômica mesmo sem aprovação do Congresso

O presidente Donald Trump assinou um decreto neste sábado, dia 8, para liberar um novo pacote econômico para minimizar os efeitos do coronavírus. O Congresso não conseguiu chegar a um acordo na sexta-feira, 7, sobre o montante a ser oferecido à população. O Partido Democrata pleiteava um teto de 3,7 trilhões de dólares, enquanto os Republicanos insistiam em 1 trilhão de dólares.

Como as conversas com os representantes do Partido Democrata não progediram, Trump decidiu assinar ordens executivas que permitirão aos americanos que perderam o emprego por causa da crise do coronavírus receber 400 dólares semanais até o final do ano.

A ajuda anterior, de 600 dólares, expirou no final de julho. O novo benefício poderá ser usufruído por pessoas que ganham até 100.000 dólares por ano. Trump disse na sexta-feira que, caso seja eleito, pretende diminuir o imposto de renda da população mais carente.

O presidente reconheceu que o novo decreto pode provocar controvérsias. Na sexta-feira, representantes do Partido Democrata disseram que ainda tinham esperança de que as negociações com a Casa Branca caminhassem.

Membros da oposição também afirmaram que pretendiam promover uma ação judicial contra o governo Trump caso ele decidisse decretar uma ordem executiva em vez de aguardar uma decisão do Congresso.