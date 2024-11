Trump diz que taxará produtos do México e Canadá assim que assumir a presidência

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na rede social Truth Social, nesta segunda-feira, 25, que vai impor uma tarifa de 25% sobre todos os produtos do México e do Canadá que entrarem no país, e 10% sobre os da China, logo no primeiro dia que assumir o mandato.

A medida, segundo ele, permanecerá em vigor até que os ambos os países da América adotem medidas mais rigorosas de combate ao tráfico de drogas, em especial o fentanil — que causa a morte de milhares de pessoas anualmente nos EUA —, e o fluxo de imigrantes ilegais.

As taxas sobre o México e o Canadá seriam motivadas sobretudo pela imigração. "Em 20 de janeiro, como uma das minhas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para cobrar do México e do Canadá uma tarifa de 25% sobre todos os produtos que entrarem nos Estados Unidos e suas absurdas fronteiras abertas", declarou.

A chegada e circulação do fentanil nos EUA

Em janeiro deste ano, representantes de China e Estados Unidos retomaram as conversas estagnadas para frear a produção de ingredientes usados na droga fentanil, ao mesmo tempo em que buscavam reconstruir seus abalados canais de comunicação.

O opioide sintético, várias vezes mais potente do que a heroína, causou uma epidemia de dependência nos Estados Unidos, com 100.000 mortes anuais por overdose até se tornar a principal causa de mortes entre pessoas com idades entre 18 e 49 anos, segundo as autoridades norte-americanas.

Trump afirmou ainda que a China não cumpriu as promessas que havia relatado para o combate ao tráfico de fentanil, como a a pena de morte para traficantes.

"As drogas estão chegando aos EUA, principalmente através do México, em níveis nunca vistos. Até que parem, cobraremos à China uma tarifa adicional de 10%, acima de quaisquer tarifas adicionais, sobre todos os seus muitos produtos que entram nos EUA”, disse o presidente eleito na Truth Social.

Relação entre China e EUA

Essa não é a primeira vez em que Trump cria climas de tensão com a China. Em outras declarações na Truth Social, o presidente eleito já havia dito que pretendia reverter o cenário no qual a gigante asiática seria a "nação mais favorecida" no comércio. A ideia, relatou ele na época, é impor tarifas superiores a 60% sobre as importações chinesas.