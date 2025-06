Trump e Xi Jinping 'provavelmente' conversarão nesta semana, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, devem conversar esta semana, informou a Casa Branca, em meio a um cenário de turbulência comercial entre as duas maiores economias do mundo.

“Posso confirmar que os dois líderes provavelmente conversarão esta semana”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, a repórteres nesta segunda-feira. Ela não informou uma data para a “possível” ligação nem garantiu que ela de fato acontecerá.

A embaixada chinesa em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Washington e Pequim têm trocado acusações de que cada lado violou os termos do amplo acordo firmado no mês passado, que previa a redução de tarifas que haviam atingido níveis altíssimos. Essas trocas de farpas ameaçam desfazer a trégua e reacender preocupações nos mercados globais.

Trump há muito tempo vem afirmando que conversas diretas com Xi são a única maneira de resolver as diferenças entre os países, mas o líder chinês tem se mostrado relutante em falar diretamente com o presidente americano — preferindo que seus assessores conduzam as negociações sobre questões-chave.

A última conversa conhecida entre Trump e Xi ocorreu em janeiro, antes da posse do presidente americano.

O principal assessor econômico de Trump, Kevin Hassett, sinalizou no domingo que a Casa Branca espera uma ligação nesta semana com o líder chinês.

“O presidente Trump, esperamos, terá uma excelente conversa sobre as negociações comerciais esta semana com o presidente Xi. Essa é a nossa expectativa”, disse Hassett no programa This Week, da ABC.

Os EUA acusaram a China de voltar atrás na promessa de flexibilizar os controles de exportação de terras raras, essenciais para eletrônicos de ponta. Pequim, por sua vez, criticou Washington por impor restrições a peças críticas de motores a jato, por limitar o acesso a softwares de design de chips, restringir os chips da Huawei Technologies e reprimir a emissão de vistos para estudantes.