Trump e Biden começam 1º debate das eleições 2024; assista aqui

O primeiro debate das eleições 2024 nos Estados Unidos teve início às 22h desta quinta-feira, 27. É a primeira vez que os candidatos Donald Trump e Joe Biden ficam frente a frente nesta campanha.

Esta é a também a primeira vez que um presidente no cargo e um ex-presidente debatem na TV e disputam uma eleição.

O debate foi organizado pela CNN e está sendo retransmitido pela CNN Brasil. Assista abaixo.

A primeira questão do programa, feita pelo apresentador Jake Tapper, foi sobre a situação da economia e a alta da inflação.

Biden foi o primeiro a responder. Começou falando rápido, e culpou o adversário por ter deixado o país em situação ruim, por ter lidado mal com a pandemia. Em seguida, disse que tomou medidas para reduzir o custo de vida, como programas para baixar custos de medicamentos.

Em seguida, Trump disse ter criado "a maior economia do mundo" antes da Covid, e que a inflação atual está matando o país.

O programa terá duração de uma hora e meia, com dois intervalos comerciais. Os candidatos terão dois minutos para responder e um minuto para réplica. Quando um estiver falando, o outro terá o microfone desligado, para evitar interrupções.

Biden e Trump também se enfrentaram nas eleições de 2020, com vitória do democrata. Trump, no entanto, nunca reconheceu o resultado das eleições e tomou medidas para tentar reverter a derrota, sem sucesso.

Debate antecipado

O debate desta quinta é realizado em Atlanta, na sede da CNN. Os candidatos determinaram que o programa fosse gravado sem plateia externa. Assessores também não puderam falar com eles nos intervalos.

Esta é a primeira vez que os candidatos à presidente de partidos rivais fazem um debate antes das convenções partidárias, que confirmam as candidaturas de forma oficial. Trump e Biden venceram facilmente as primárias, mas ainda não receberam esta certificação.

Nas disputas anteriores, os debates eram realizados em setembro e outubro, mais perto da data da eleição, no começo de novembro.

Neste ano, os dois partidos decidiram romper com a comissão independente que organizava os debates presidenciais e negociar diretamente com as emissoras. Haverá um segundo debate, em 10 de setembro, na ABC.