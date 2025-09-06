Modi garante a Trump que "sempre serão amigos" apesar da tensão por tarifas

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, respondeu neste sábado, 6, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantindo que "corresponde plenamente aos seus sentimentos" de amizade, em uma tentativa de diminuir a tensão por conta das tarifas e da compra de petróleo russo por Nova Délhi.

Em uma mensagem na rede social X, Modi classificou a relação entre os dois países como uma "parceria estratégica global muito positiva e com visão de futuro".

"Aprecio profundamente e correspondo plenamente aos sentimentos do presidente Trump e à avaliação positiva de nossos laços", escreveu o líder indiano.

A resposta de Modi chega um dia depois que Trump afirmou que ele e o primeiro-ministro indiano "sempre serão amigos", embora tenha expressado seu descontentamento com as ações atuais da Índia.

"Serei sempre amigo do primeiro-ministro Modi. Ele é um grande primeiro-ministro. Mas simplesmente não gosto do que ele está fazendo neste momento em particular", disse Trump, referindo-se às importações de petróleo russo.

As relações entre a Índia e os EUA ficaram tensas nas últimas semanas depois que a administração Trump impôs tarifas secundárias à Índia por comprar petróleo da Rússia.

As taxas sobre as exportações indianas agora superam 50%, uma das mais altas impostas por Trump.

O governo indiano condenou a medida, classificando-a como "injusta, injustificada e irracional".

Neste contexto de tensão, Modi participou recentemente da cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX) na China, onde demonstrou uma notável camaradagem com os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, no que foi visto como uma demonstração de unidade em oposição às tarifas de Washington.