Trump diz que está relutante em continuar aumentando as tarifas sobre a China

O presidente Donald Trump disse que estava relutante em continuar aumentando as tarifas sobre a China porque isso poderia interromper o comércio entre os dois países, e insistiu que Pequim havia procurado repetidamente iniciar negociações para chegar a um acordo.

Falando a repórteres no Salão Oval nesta quinta-feira, Trump afirmou que autoridades que ele acreditava representar o líder chinês Xi Jinping haviam tentado iniciar conversas. No entanto, ele evitou repetidamente responder se ele e Xi haviam se comunicado diretamente.

"Tenho um relacionamento muito bom com o presidente Xi, e acho que isso vai continuar. E eu diria que eles entraram em contato várias vezes,” disse Trump.

Quando questionado se o próprio Xi havia entrado em contato diretamente com ele ou se foram autoridades chinesas, Trump respondeu: “Bem, é o mesmo. Eu vejo isso como algo muito semelhante. Seriam os níveis mais altos da China.”

“Se você o conhecesse,” continuou Trump, referindo-se a Xi, “você saberia se ele entrou em contato. Ele sabe tudo sobre o assunto, ele comanda tudo de forma muito rígida, muito forte, muito inteligente.”

Os Estados Unidos e a China aumentaram as tarifas de importação em um confronto econômico entre as duas superpotências, parte de uma onda mais ampla de tarifas abrangentes que Trump tentou impor a grandes parceiros comerciais. Ele elevou as novas tarifas para um total combinado de 145% sobre produtos chineses, enquanto Pequim retaliou com tarifas de 125% sobre os EUA.

Trump afirmou ainda que estava relutante em continuar aumentando essas tarifas — e sugeriu que poderia estar aberto a reduzi-las.

“Em um certo ponto, eu não quero que elas subam mais porque, em determinado momento, você cria uma situação em que as pessoas deixam de comprar. Então talvez eu não queira que subam mais, ou talvez eu nem queira chegar a esse nível,” disse Trump. “Talvez eu queira reduzir porque, sabe, você quer que as pessoas comprem.”

Mesmo com as tarifas em níveis surpreendentemente altos, os dois países aparentam estar firmes em suas posições, com a Casa Branca dizendo que a China deveria tomar a iniciativa e Pequim afirmando que as exigências dos EUA não estavam claras.

Acordo TikTok

Ainda assim, Trump expressou confiança na possibilidade de um acordo que incluísse concessões comerciais e também a venda dos ativos do TikTok nos EUA.

“Bem, temos um acordo para o TikTok, mas ele estará sujeito à China, então vamos apenas adiar o acordo até que isso se resolva,” disse ele.

Trump já havia dito que as objeções da China às suas novas tarifas travaram um acordo para vender o TikTok e manter o popular aplicativo de vídeos funcionando nos Estados Unidos.

“Acho que é um bom acordo para a China,” disse Trump. “O TikTok é bom para a China. E acho que eles gostariam de ver a gente fechar esse acordo, especialmente o acordo que já está praticamente fechado com algumas das melhores empresas do mundo.”

Quando questionado se levaria as tarifas em consideração caso a China aprovasse que a ByteDance se desfizesse das operações do TikTok nos EUA, Trump disse que isso poderia ser algo a discutir com Pequim.

“É natural — se estivermos fazendo um acordo. Acho que vamos gastar cinco minutos falando sobre o TikTok. Não levaria muito tempo,” afirmou.