Trump contempla exceções à imposição de tarifas recíprocas em abril

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que haverá exceções à imposição de tarifas recíprocas a partir de abril, depois de considerar que muitos países afetados não seriam capazes de suportar a nova situação.

“Em 2 de abril, haverá tarifas recíprocas, mas poderíamos aceitar menos do que eles nos taxam, porque eles nos taxaram tanto que acredito que não poderão suportar. Em outras palavras, eles nos cobraram tanto que tenho vergonha de cobrar o mesmo deles, mas (o volume) será considerável”, disse Trump em um evento na Casa Branca.

O presidente americano fez a declaração após anunciar um investimento de US$ 21 bilhões por parte do grupo automotivo sul-coreano Hyundai Motor nos Estados Unidos, o que, em sua opinião, reflete que a política tarifária funciona porque, quando se fabrica no país, não se recebe tarifas.

Tarifas sobre setores

Trump enfatizou que as tarifas sobre todos os setores podem não ser aplicadas em 2 de abril. A imposição sobre alguns deles, como os de automóveis, madeira serrada e microchips, de acordo com ele, será detalhada nos próximos dias.

“Mas, de modo geral, 2 de abril será um grande dia, um dia de reciprocidade, e receberemos de volta parte do dinheiro que nos foi tirado. Vamos ser gentis e usar a palavra 'tirado'. Não quero usar uma palavra mais forte, porque esses caras são políticos profissionais e não gostam de ouvir essas palavras. Eu me recuso a usar a palavra 'roubado', mas reduziremos as tarifas mutuamente”, declarou.

Ele insistiu que, embora as tarifas sejam recíprocas, isso poderá dar um “fôlego a muitos países”.

“Poderemos ser ainda mais gentis. Temos sido gentis com muitos países há muito tempo”, enfatizou Trump, que chamou 2 de abril de ‘Dia da Libertação’.