Trump confirma avanços em negociações comerciais com União Europeia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 15, que seu país continua a negociar com a União Europeia (UE) com o objetivo de alcançar um acordo comercial antes de 1º de agosto e que há "progresso", embora tenha lembrado ao mesmo tempo que, se não houver acordo, Washington já decidiu impor uma tarifa de 30% aos produtos procedentes do bloco.

"Estamos conversando com a UE e estamos progredindo. Mas, de fato, já temos um acordo com a UE. É a carta que foi enviada", disse Trump aos repórteres antes de partir para a Pensilvânia, em referência à carta que enviou aos negociadores europeus no último sábado.

"Acho que 30% (das tarifas) dependem da UE, mas, ao mesmo tempo, estamos conversando", acrescentou Trump, que insiste em enviar mensagens erráticas sobre a política comercial agressiva que empreendeu desde que retornou à Casa Branca em janeiro.

O próprio Trump anunciou nesta terça-feira uma nova estrutura para o comércio com a Indonésia que impede Jacarta de pagar uma tarifa de 32% que Washington havia dito que o país asiático enfrentaria a partir de 1º de agosto.

As observações do presidente ocorrem em um momento em que Bruxelas insiste que negociará até o último minuto com Washington para chegar a um acordo que evite as tarifas de 30% que Trump ameaçou impor aos produtos da União Europeia (UE) a partir de 1º de agosto.

Trump também afirmou que imporá o mesmo nível de tarifas sobre determinados produtos do México, o segundo maior parceiro comercial dos EUA.

Desde que suspendeu suas "tarifas recíprocas" em abril, Trump fechou acordos com Reino Unido e Vietnã, além da Indonésia, bem como uma trégua na escalada do impasse comercial entre Washington e Pequim.