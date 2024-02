Trump canta vitória em Nevada, mesmo oficialmente fora das primárias

O rosto do ex-presidente Donald Trump não estará nas cédulas das primárias republicanas que acontecem nesta terça-feira, 6, no estado de Nevada. Ainda assim, já dá como certa a indicação nesse território para a eleição presidencial americana em novembro.

Sua adversária Nikki Haley, a principal pré-candidata republicana registrada nesta eleição, deve arrasar nas primárias, já que é o único nome de peso nas cédulas. Seu partido decidiu, antecipadamente, que vai ignorar o resultado da votação e que aceitará como válido apenas o balanço de um "caucus" (assembleia eleitoral) que acontece na quinta-feira, 8.

O confuso sistema é o resultado de mudanças recentes no estado, que tentou passar dos "caucuses" às primárias. Os republicanos se negaram a aceitar a modificação e agora vão realizar ambos os processos.

Em Nevada, Trump é o único pré-candidato importante no "caucus". Isso se deve ao fato de o Partido Republicano ter decidido que qualquer pessoa que concorresse nas primárias não poderia se inscrever no "caucus", o que deixou Haley fora da disputa antes de começar.

Embora possam variar no formato, em geral os "caucuses" são reuniões realizadas em espaços comunitários, aos quais os eleitores comparecem presencialmente. Lá, ouvem as intervenções dos representantes dos pré-candidatos e depositam seus votos em uma urna. Os votos são contados manualmente.

Quando esses votos forem totalizados, o ex-presidente embolsará mais 26 delegados para a Convenção Nacional Republicana de julho - que decide a indicação - e o processo será concluído, sem maiores emoções.

"Não importa o que vai acontecer"

"Realmente não importa o que vai acontecer (...) porque as pessoas não estão prestando muita atenção", disse Peter Loge, da Universidade George Washington.

Se alguém perguntar aos americanos o que vai acontecer esta semana em Nevada, a resposta será, em uníssono: o Super Bowl. A final de futebol americano entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers no domingo deve ser, sem dúvida, o evento mais televisionado do ano.

Além do campeonato, é fácil entender porque não há interesse quando os candidatos estão praticamente definidos.

No meio da confusão de ter uma primária tanto para republicanos quanto para democratas e depois um "caucus" apenas para republicanos, espera-se que surjam resultados fáceis de antecipar, sem margem de dúvida: Trump e o presidente Joe Biden, o favorito indiscutível dos democratas.

Anteriormente, ambos os partidos em Nevada realizavam "caucuses" para escolher seus candidatos à Presidência, mas os legisladores regionais instituíram as primárias em 2021, que permitem, por exemplo, o voto por correio.

O braço trumpista do Partido Republicano em Nevada, assim como em outros estados, é contra o voto pelo correio por considerar, sem apresentar provas, que é suscetível de fraude. Para eles, votar pessoalmente é a única modalidade segura.

Talvez não seja coincidência que este formato beneficie Trump, segundo Daniel Lee, da Universidade de Nevada, em Las Vegas.

"Aqueles que vêm ao 'caucus' são os apoiadores do candidato que são verdadeiramente entusiastas", disse ele à AFP.

"São eles que tiram um tempo de seu dia" para isso. "E esse é, precisamente, o tipo de simpatizante que Trump tem', concluiu.

Isso levou alguns eleitores a afirmarem que se trata de uma armação.

"Não adianta participar do 'caucus'. Não posso votar na minha candidata", reclamou Charles Fruit, apoiador de Haley, ao Las Vegas Review Journal.

"Eles estão, basicamente, me privando do direito de voto. E isso está sendo feito pelo meu próprio Partido Republicano. Estou muito infeliz com isso", denunciou.

Os resultados das primárias de terça-feira devem ser anunciados por volta das 19h locais de hoje (23h em Brasília). Em sua página institucional online, o Partido Republicano de Nevada informou que os resultados dos "caucuses" serão divulgados na quinta-feira.