Trump anuncia redução de 59% nos preços dos medicamentos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 12, que assinará um decreto para reduzir os preços dos medicamentos em 59%, um dia após revelar uma nova política sobre produtos farmacêuticos nos Estados Unidos.

"PREÇOS DOS MEDICAMENTOS REDUZIDOS EM 59%, MAIS! Gasolina, energia, alimentos e todos os outros custos, REDUZIDOS. SEM INFLAÇÃO!", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

O anúncio foi feito depois que o presidente afirmou, no domingo, que planejava assinar uma ordem executiva que reduziria os preços dos medicamentos prescritos nos Estados Unidos "quase imediatamente" entre 30% e 80%.

Ele acrescentou que assinaria a ordem às 9h00, horário local (10h00, horário de Brasília) desta segunda-feira.

No domingo, Trump anunciou nas redes sociais que os preços "subirão em todo o mundo para equilibrar a balança (comercial) e, pela primeira vez em anos, TRAZER EQUIDADE AOS ESTADOS UNIDOS!".

Nesta segunda-feira, ele concretizou o anúncio da redução percentual de preços.

O republicano disse que planeja instituir uma política de "NAÇÃO MAIS FAVORECIDA", que defina o preço dos medicamentos nos Estados Unidos no valor mais baixo pago por qualquer outro país do mundo.

"Por muitos anos, o mundo se perguntou por que os medicamentos prescritos e os produtos farmacêuticos nos Estados Unidos tinham preços MUITO MAIS ALTOS DO QUE EM QUALQUER OUTRO PAÍS", disse Trump no domingo.

"As contribuições de campanha podem fazer maravilhas, mas não para mim, e não para o Partido Republicano", acrescentou. "Vamos fazer a coisa certa".

O status de "nação mais favorecida" é uma regra da Organização Mundial do Comércio (OMC) que busca evitar a discriminação entre um país e seus parceiros comerciais, um mecanismo que visa nivelar as condições do comércio internacional.

Esta não é a primeira vez que Trump tenta reduzir os preços dos medicamentos nos Estados Unidos.

Durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, ele anunciou uma proposta semelhante, mas seus planos falharam diante da forte oposição da indústria farmacêutica.

No mês passado, o presidente americano assinou um decreto com o objetivo de reduzir os preços dos medicamentos, dando aos estados mais liberdade para buscar acordos no exterior e melhorar o processo de negociação de preços.