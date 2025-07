Trump anuncia acordo com Coreia do Sul para reduzir tarifa de 25% para 15%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira que chegou a um acordo com a Coreia do Sul para reduzir as tarifas sobre os produtos sul-coreanos de 25% para 15%.

"Concordamos com uma tarifa de 15% para a Coreia do Sul. Os Estados Unidos não pagarão nenhuma tarifa", declarou o presidente republicano em sua plataforma Truth Social.

De acordo com o presidente, o acordo também prevê que a Coreia do Sul invista US$ 350 bilhões nos Estados Unidos e compre US$ 100 bilhões em gás natural liquefeito e outros produtos energéticos americanos.

Além disso, a Coreia do Sul estará "completamente aberta" ao comércio com os Estados Unidos, facilitando a compra de automóveis e produtos agrícolas americanos.

O presidente não detalhou nenhuma concessão por parte dos Estados Unidos.

Trump formalizará esse pacto com o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, durante uma reunião entre os dois líderes na Casa Branca nas próximas duas semanas, acrescentou.

Esta sexta-feira será o prazo final estabelecido por Trump para a imposição unilateral de tarifas sobre seus parceiros comerciais, caso nenhum acordo prévio tenha sido alcançado.

A Coreia do Sul é o principal parceiro comercial asiático dos Estados Unidos, juntamente com o Japão. Com o Japão, Trump também concordou recentemente em reduzir as tarifas de 25% para 15%.

No último domingo, o presidente americano também anunciou um acordo com Bruxelas pelo qual os EUA imporão tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos da União Europeia (UE).